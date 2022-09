Pogba si opera, mondiale a rischio?

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paul Pogba non hanno dato esito positivo ed il calciatore ha deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco del ginocchio destro, il suo rientro è previsto tra circa sei settimane



La Juventus aveva inizialmente deciso di non ricorrere all’intervento chirurgico ma di provare a risolvere il problema con una terapia conservativa, negli ultimi giorni però gli esami hanno dato esito negativo e Paul Pogba verrà operato oggi stesso con la speranza di averlo presto in campo.

Il centrocampista francese è stato il grande colpo di mercato della Juventus che però ancora non è riuscita ad averlo mai a disposizione in queste prime giornate di campionato.

Il numero 10 ha infatti riportato una lesione del menisco che non gli ha permesso di scendere in campo nella sua nuova avventura in bianconero.

Dopo circa un mese di terapia conservativa la situazione non è migliorata e Pogba verrò operato in serata con l’obiettivo di averlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

Pogba si opera e rischia di saltare il Mondiale

Brutta giornata di viglia per i tifosi della Juventus che prima perdono Angel Di Maria per la sfida di domani e ora vengono a conoscenza dell’intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi Paul Pogba.

A circa due mesi dal mondiale in Qatar c’è tanta preoccupazione anche per i tifosi Francesi che rischiano cosi di perdere il miglior centrocampista della rosa.

Dovranno aspettare ancora i tifosi bianconeri per vedere il ritorno in campo di Paul Pogba, il francese in serata sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per superare definitivamente il problema al menisco lesionato.

Allegri spera di avere a disposizione il proprio numero 10 dopo la sosta per le nazionali con la Juventus che ha assoluto bisogno di qualità ed esperienza in un centrocampo che continua a non convincere pienamente.

Il centrocampista francese era arrivato a Torino con tanto entusiasmo ed ora è costretto a rimanere ai box e continuare a sostenere i propri compagni dalle tribune con la speranza di tornare con la squadra ancora in lotta per la conquista dello scudetto.

Curioso sicuramente il fatto che i bianconeri si ritrovino alla viglia della sfida contro il Paris Saint- Germain senza i due grandi colpi di mercato estivo: Angel Di Maria e Paul Pogba.

Ora i bianconeri dovranno essere bravi a sopperire all’assenza del numero 10 che proverà a tornare in campo il prima possibile.