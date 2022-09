Biden si rivolge ai sindacati per cercare il voto dei lavoratori

Il presidente Biden ha partecipato a eventi con i lavoratori a Milwaukee e Pittsburgh per celebrare la festa del lavoro.

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2016 grazie alla vittoria di misura in tre stati tradizionalmente democratici (Pennsylvania, Wisconsin e Michigan) che fanno parte della cosiddetta cintura della ruggine degli Stati Uniti, dove era concentrata l’industria pesante. Convinse quegli elettori disincantati dalla chiusura delle fabbriche, dalla perdita di occupazione nell’industria e dal deterioramento delle loro condizioni di lavoro.

Joe Biden ha recuperato tutti e tre nel 2020, e due mesi prima delle elezioni legislative di medio termine ha deciso di rivolgersi ai sindacati per mantenere i suoi elettori. Gli Stati Uniti celebrano la festa del lavoro il primo lunedì di settembre e quest’anno Biden farà un doppio degli eventi pubblici con i sindacati a Milwaukee (Wisconsin) e Pittsburgh (Pennsylvania). A Milwaukee parteciperà a mezzogiorno a un festival locale organizzato dal consiglio comunale insieme ai sindacati.

A Pittsburgh Biden parlerà nel pomeriggio di un atto del sindacato dei lavoratori del settore metalmeccanico, in quello che sarà il suo terzo atto nello Stato in una settimana. Il motto che Biden ha scelto per questi eventi è “celebrare il Labor Day e la dignità dei lavoratori americani”. Biden ha deciso di sostenere il movimento sindacale in un momento in cui è stato molestato da alcune grandi aziende, come Starbucks o Amazon.

“Ho detto fin dall’inizio che sarei stato il presidente più pro-lavoratore e pro-sindacato nella storia degli Stati Uniti, e sto mantenendo questa promessa”, ha detto Biden venerdì scorso nella dichiarazione in cui dichiarava ufficialmente la festa del lavoro di lunedì.Il presidente si vanterà dei suoi successi legislativi: la legge sulle infrastrutture, quella che incoraggia la fabbricazione di microprocessori e quella per ridurre l’inflazione, principalmente.

“Il mio programma economico è un progetto unico in una generazione per ricostruire l’America, superare qualsiasi altra economia del mondo e creare migliaia di posti di lavoro puliti e ben pagati. Metteremo idraulici, idraulici, elettricisti, operai siderurgici e molti altri al lavoro su una serie di progetti, dalla ricostruzione della nostra infrastruttura alla produzione di semiconduttori, veicoli elettrici, turbine eoliche e pannelli solari. Molti di questi lavori saranno lavori sindacali”, ha detto Biden nella sua dichiarazione.

In entrambi gli eventi di lunedì, Biden sarà affiancato dal segretario al lavoro Martin Walsh, ex presidente del sindacato e titolare della tessera sindacale. Il presidente degli Stati Uniti vuole incoraggiare la sindacalizzazione e la contrattazione collettiva e promuove una legge per rendere più flessibili, facili e veloci i requisiti per la sindacalizzazione dei lavoratori, anche se non ha una maggioranza per sbloccarla.

“Solo quando tutti i lavoratori hanno una voce forte in termini di salari, benefici e trattamento del lavoro possiamo iniziare a cambiare il modo in cui apprezziamo il loro lavoro. Solo così potremo cominciare a premiare il lavoro e non solo la ricchezza”, afferma il presidente. “Ricordo sempre qualcosa che mio padre mi diceva: ‘Un lavoro è più di un semplice stipendio: è dignità e rispetto'”, aggiunge.

Al di là delle sue convinzioni sindacali, ciò che porta Biden in Pennsylvania e Wisconsin è la sua importanza nelle elezioni dell’8 novembre, che eleggono 35 senatori su 100 e l’intera Camera dei rappresentanti. In ballo ci sono 21 seggi che ora sono dei Repubblicani e 14 dei Democratici, ma ci sono solo sette o otto seggi veramente competitivi, poiché negli altri le maggioranze dell’uno o dell’altro partito sono chiare.

I repubblicani hanno gli occhi puntati principalmente su Arizona, Georgia e Nevada, dove gli attuali seggi democratici sono in pericolo. Per i Democratici, Wisconsin e Pennsylvania sono gli unici stati in cui ripetere i risultati del 2020 sarebbe sufficiente per rubare un senatore ai loro rivali. In larga misura, il controllo del Senato passa attraverso quegli stati. Se i Democratici riuscissero a conquistare entrambi, sarebbe molto difficile per loro perdere il controllo del Senato, il più potente degli Stati Uniti.

In Pennsylvania, le cose sembrano buone nei sondaggi per i Democratici, poiché il loro candidato, John Fetterman, è percepito come più autentico e locale di Mehmet Oz, che anche molti repubblicani considerano un paracadutista. In Wisconsin le cose sono più difficili, ma il partito confida nella mobilitazione degli elettori per l’aborto e per il risalto che l’ex presidente Donald Trump ha acquisito nella campagna elettorale.

I candidati, inoltre, non vogliono apparire troppo identificati con Biden, consapevoli che, nonostante sia rimbalzato, la sua popolarità è bassa, principalmente a causa dell’inflazione, cosa che colpisce soprattutto i lavoratori, sindacalizzati o meno.