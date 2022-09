Tel Aviv, la doppia faccia della città più cara del mondo

I prezzi, con alloggi in testa, salgono alle stelle nella città di Tel Aviv, in Israele. Un appartamento supera già in media un milione di euro.

Il 44% degli israeliani deciderà il proprio voto a novembre sulla base delle proposte sul costo della vita Savion Raz si è trasferito due anni fa dal nord di Israele nel quartiere più costoso della città più cara del mondo, Tel Aviv (463.000 abitanti). Affitta un appartamento con il suo partner in una delle 11 torri che compongono Park Tsameret, una sorta di oasi di lusso che un tempo attraeva la modella Bar Refaeli e il magnate dei diamanti Beny Steinmetz.

A Tel Aviv in centro si pagano più di 4mila euro per 4 stanze

Paga 15.000 shekel (circa 4.365 euro o dollari) per quattro stanze. “È uno di quelli economici, altri raggiungono i 60.000 shekel”, chiarisce. Tra lei, 37 anni, e il suo partner fanno pagare il triplo del prezzo dell’affitto. “Viviamo qui perché possiamo permettercelo. Non siamo milionari, ma non siamo nemmeno della classe media”, ammette quasi arrossendo mentre porta a spasso il suo cane.

“A Tel Aviv, in ogni caso, è tutto molto più costoso”. Cinque chilometri più a sud, un cartello pubblicizza tagli di capelli per circa sette euro in un minuscolo negozio di barbiere decorato con adesivi di Shas, il partito sefardita ultra-ortodosso. “Ho abbassato il prezzo durante il coronavirus e non ho osato toccarlo. Qui è difficile per le persone sbarcare il lunario e se lo caricassi di nuovo se ne accorgerebbe”, spiega il suo proprietario.

Sasson Mizrahi, 56 anni, di cui 30 nella zona, dice che nel 2018 ha pagato 582 euro di affitto. Ora 1.455. “Come si sopravvive all’aumento dell’affitto con i prezzi ridotti?”. “Dio mi aiuti, tutto dipende da lui”, risponde fino a tre volte per risolvere la questione. Il quartiere si chiama Hatikva (speranza, in ebraico) e, come al solito con i toponimi roboanti e ottimisti, maschera proprio il contrario.

Nelle sue case basse, alcune delle quali difficili da distinguere se abbandonate, vive un misto di immigrati, ebrei mizrahi (originari del Medio Oriente e del Nord Africa) che vi si stabilirono decenni fa e giovani coppie in fuga dalla gentrificazione. È una delle zone più povere di una città in cui quasi 42.400 abitanti, il 10% della sua popolazione, hanno almeno un milione di dollari in asset investibili, secondo un rapporto diffuso martedì scorso dalla società di consulenza Henley & Partners, con sede a Londra.

In Medio Oriente, ci sono solo più milionari a Dubai. Sia il nord che il sud di Tel Aviv conoscono il World Cost of Living Index pubblicato da The Economist Intelligence Unit, una sussidiaria del settimanale britannico The Economist, che l’anno scorso l’ha dichiarata la città più costosa del mondo. , dopo battendo Hong Kong, Parigi, Zurigo, Singapore e Osaka. La scala confronta un paniere di beni e servizi in 173 città, che, a Tel Aviv, hanno registrato l’aumento più grande in cinque anni nel 2021 (3,5%). In un normale supermercato uno yogurt vale almeno un euro e un chilo di riso, tre.

Una piccola orata costa circa 20 euro. Nei ristoranti, il bicchiere di vino più economico è raramente inferiore a 10 euro. Il prezzo medio di un appartamento supera già 1,1 milioni di euro e i trasporti sono aumentati del 21% nel 2021. Tuttavia, il primo posto di Tel Aviv è fuorviante perché è principalmente perché l’indice è calcolato in dollari e lo shekel è molto forte. Questo schiaccia le tasche degli espatriati che fanno pagare in valuta straniera o dei turisti che la cambiano all’arrivo, ma l’israeliano medio non se ne accorge giorno per giorno.

Una piccola orata costa circa 20 euro. Nei ristoranti, il bicchiere di vino più economico è raramente inferiore a 10 euro.

“E’ un calcolo errato”, sottolinea in una conversazione telefonica il presidente del Taub Center for Social Policy Studies in Israele, Avi Weiss. “Non c’è dubbio che Israele sia un Paese costoso, per motivi di mancanza di concorrenza, e non aiuta il fatto che sia un Paese piccolo. Ma Tel Aviv non è la città più costosa del mondo”, aggiunge prima di notare che il nord e il sud del cuore economico di Israele sono “due città diverse”.

Gli analisti tendono a concordare sul fatto che Israele, con 9,5 milioni di abitanti, sia così costoso perché alcuni settori funzionano come oligopoli, a causa di politiche protezionistiche ereditate dalle origini socialiste del Paese, create nel 1948, che rendono difficili le importazioni e i prezzi più cari.Prodotto finale. La liberalizzazione iniziata negli anni ’80 ha concentrato le risorse nelle mani di poche famiglie. I produttori nazionali oggi difficilmente hanno ragioni per competere in termini di prezzo o qualità.

È anche una delle economie sviluppate più disuguali, a causa del divario tra il tenore di vita che separa, a un estremo, gli abitanti della fascia costiera a nord di Tel Aviv ―dove si concentrano gli investimenti nel settore dell’alta tecnologia e finanzia dalla diaspora ebraica―e, dall’altro, palestinesi con cittadinanza israeliana (un quinto della popolazione trattata come cittadini di seconda classe) ed ebrei ultra-ortodossi, scarsamente integrati nel mercato del lavoro e quasi il 13% della popolazione.

Secondo il rapporto del 2022 del Global Inequality Laboratory della Paris School of Economics, il 10% più ricco di Israele guadagna 19 volte di più del 50% più povero. Sono livelli di disuguaglianza simili a quelli degli Stati Uniti. Tel Aviv è stata proprio il seme della più grande protesta sociale nella storia del Paese.

Nel 2011, una giovane ragazza israeliana stufa dei prezzi dell’affitto, Dafni Lif, si è accampata su Rothschild Boulevard e ha creato un gruppo su Facebook. L’iniziativa ha preso piede, con massicce manifestazioni e un imponente accampamento per la “giustizia sociale” ispirato al 15-M spagnolo, avvenuto poco prima. L’allora primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, riuscì a disinnescarla con alcuni annunci di riforme e la creazione di un comitato le cui raccomandazioni chiave finirono in un cassetto.