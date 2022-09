Bonus 200 euro torna fino a novembre, è ufficiale: come fare richiesta per riaverlo

Il bonus 200 euro torna a bussare alle porte degli italiani sino a novembre. Vediamo insieme come riaverlo e fare la richiesta.

È uno dei bonus più richiesti e anche “criticati”, perché non per tutti e ripetuti nel tempo. In un momento di forte crisi come questo attuale, gli italiani stanno chiedendo venga introdotto il reddito unico universale. Per ora, il Governo uscente ha predisposto una serie di aiuti e bonus che sono stati pensati per le famiglie che rispondono a requisiti differenti.

Il bonus 200 euro ora si può richiedere ed è previsto sino a novembre. Scopriamo insieme quali sono le modalità di richiesta?

Aiuti dal Governo, dureranno anche nel 2023?

Come accennato, tra l’aumento dell’inflazione e il costo della vita in generale si richiedono sempre di più i bonus come aiuto per arrivare a fine mese. È un periodo difficile ricco di incognite, per questo motivo moltissimi italiani si chiedono se tutti questi aiuti saranno ancora a disposizione nel 2023.

Un quesito legitimo, ma al momento non è dato sapere quali cambiamenti ci saranno e quali migliorie potranno emergere a seguito delle elezioni del 25 settembre 2022.

Bonus 200 euro, a chi è dedicato?

Il bonus 200 euro è stato studiato contro l’inflazione salita oggi all’8%, per offrire un valido aiuto per affrontare una situazione disarmante come quella attuale. La tematica è calda perché intrecciata ad altri argomenti ed esclusioni che sono avvenute nel tempo.

Il quadro dei nuovi bonus non lascia molto all’immaginazione, con una impennata di rilievo che mette in discussione la sopravvivenza di aziende e famiglie. Una stima ha evidenziato che 9 famiglie andranno in contro alla povertà energetica, così come molte aziende hanno deciso di chiudere perché impossibilitate a sostenere i costi delle bollette.

Bonus da 200 euro sino a novembre: come si richiede

Prima di tutto, il bonus da 200 euro previsto nel mese di settembre è dedicato alle Partita IVA. Il meccanismo è quello del clickday anche se non è ancora stata definita la data.

Sono i soggetti con Partita IVA i protagonisti ma ad alcune condizioni:

La domanda deve essere presentata all’ente di riferimento All’interno della domanda si conferma di non aver chiesto un bonus ad un altro ente e che comune non è stato ricevuto sotto altre forme.

Anche per il mese di ottobre e novembre ci sono i bonus 200 euro, dedicati ai collaboratori familiari e tutte le altre categorie che sono state escluse. Questa decisione è emersa dopo una serie di trattative del Governo, dove è stato confermato essere ingiusto escludere determinate categorie.

Proprio per questo motivo il bonus potrà essere richiesto dai lavoratori agricoli, badanti, colf e chi ritenuto fragile sotto un punto di vista economico.

Ci sono anche degli aiuti per i figli?

Non si escludono anche gli aiuti per i figli e per sostenere le famiglie. Al bonus da 200 euro deve essere quindi aggiunto anche i vari aiuti per la scuola previsti, in aiuto allo studio dei ragazzi e non solo. Alcuni di questi sono erogati dalle Regioni e altri dai Comuni.