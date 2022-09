“La bara era vuota”, colpo di scena a Windsor: il terrificante dettaglio sulla Regina

La bara era vuota e la Regina Elisabetta II non era al suo interno? La verità dopo giorni dalla morte è sconvolgente.

Sono giorni particolari in Inghilterra dedicati alla Regina Elisabetta e alla sua morte, che ha sconvolto il mondo intero. Iniziano a formarsi i primi rumors, si divulgano a macchia d’olio e alcune verità non possono più essere messe a tacere. Qualcuno ha dichiarato che la bara della Regina Elisabetta II fosse vuota e la verità su questa vicenda potrebbe lasciare scosse moltissime persone.

Il lungo addio alla Regina Elisabetta II

Dopo l’8 settembre 2022 il mondo si è in qualche modo fermato e la storia della Monarchia inglese è cambiata. Le Regina Elisabetta II ha regnato per 70 anni scrivendo una parte delle vicende accadute nel tempo e ora lascia le chiavi del Regno al figlio Carlo III.

Camilla è diventata la Regina Consorte per il volere della Sovrana e Harry è potuto stare vicino a sua nonna, senza che nessuno ricordasse più gossip e vicende passate. Insomma, una famiglia normale che si divide tra gioie e dolori con la consapevolezza di aver perso una parte importante per la loro vita.

Dieci lunghi giorni di lutto e di celebrazioni, sino all’ultimo saluto accompagnata da tutta la famiglia Reale nuovamente unita in un unico abbraccio.

Regina Elisabetta, la bara era vuota: verità o complotto?

Ovviamente, le varie teorie e verità nascoste non si fermano e la morte della Regina Elisabetta II ne sta alimentando di nuove. Moltissime persone sono convinte che la bara era vuota e il corpo della Regina non fosse al suo interno.

Sempre secondo le varie teorie, la Sovrana sarebbe già stata sepolta nella Cappella di San Giorno al Castello di Windsor. Questo perché la Famiglia Reale non avrebbe permesso che il corpo della Regina si potesse decomporre durante le lunghe tappe del funerale, per questo avrebbero optato per una sepoltura in segreto senza disturbare il riposo di Elisabetta II.

Di questa vicenda, anche Barbara D’Urso ha voluto occuparsene mettendo l’accento sul giallo della bara e che il corpo che si vede non sarebbe della Regina. È una storia particolare che sta facendo il giro del mondo, alimentando non pochi commenti a riguardo.

Federico Gatti – inviato da Londra – ha dichiarato che molti media inglesi non ne parlano molto perché è in corso una censura. Infatti, conferma che nessun inglese abbia parlato della questione se ci sia o meno il corpo della Sovrana dentro la bara.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha parlato anche lui di questa questione particolare. La comunità italiana a Londra parla di questo mistero e secondo loro sarebbe già stata seppellita la notte stessa, portata a Windsor con i suoi orecchini di perle e la fede nuziale, senza l’anello di fidanzamento che è stato consegnato alla figlia Anna come ricordo.

Tutte queste sono teorie per mantenere vivo il mistero. Vanity Fair ha spiegato che il problema della decomposizione si può risolvere, considerando che la bara della Sovrana è stata studiata appositamente per preservare il corpo durante il lungo periodo di lutto.

La bara della Regina è fatta in quercia inglese del bosco di Sandringham, ma il vero segreto è che è rivestita di piombo portandola ad un peso di oltre 100 chili. Anche le bare di Lady Diana, Principe Filippo e Winston Churchill sono state create con questo metodo al fine di preservare il corpo dalla decomposizione.