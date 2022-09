Tegola Napoli, Osimhen si ferma per un problema muscolare

La splendida notte di Champions League contro il Liverpool ha lasciato tanti segnali positivi per il Napoli che però ha perso Victor Osimhen, il nigeriano è uscito dolorante sul finale di primo tempo e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro



Il Napoli è al momento la squadra più in forma della Serie A, gli azzurri hanno impressionato nelle ultime due partite vincendo con pieno merito le sfide contro Lazio e Liverpool.

Luciano Spalletti in pochi mesi è riuscito a far integrare perfettamente i nuovi arrivati dal mercato nel sistema di gioco ottenendo fin da subito grandi prestazioni dalla propria squadra.

Nella mattinata per non sono arrivate buone notizie da Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano si era fermato nella sfida contro il Liverpool per un problema muscolare e gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro.



Napoli, si ferma Victor Osimhen

La perdita di Victor Osimhen è una brutta tegola per il Napoli che affiderà il proprio attacco a Giovanni Simeone, subito in gol all’esordio assoluto in Champions League.

Per Osimhen si prospetta uno stop di circa un mese con il numero 9 quindi che salterà sicuramente la super sfida di San Siro contro il Milan prevista per domenica 18 settembre.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Napoli ha comunicato che il giocatore ha già iniziato a fare una terapia per risolvere il prima possibile il problema legato al bicipite femorale.

Il cammino del Napoli è iniziato nel migliore dei modi ed i ragazzi di Spalletti ora si aspettano grandi risposte da Giovanni Simeone, attaccante arrivato dal Verona e pronto al definitivo salto di qualità con la maglia azzurra.

La splendida vittoria ottenuta contro il Liverpool dimostra come gli azzurri abbiano grande qualità tecnica e fisica, componenti che potrebbero permettere a Luciano Spalletti di competere fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

Il nigeriano già prima della sfida contro il Liverpool non era al massimo ma aveva cercato di stringere i denti per scendere in campo nel big match del Maradona, lo stop di Osimhen crea tanta amarezza tra i tifosi azzurri che sognavano di vederlo in campo nella sfida contro il Milan insieme a Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli ora, prima della pausa, affronterà Spezia e Milan e lo farà affidandosi all’esplsoività di Giovanni Simeone.