Invasione parassiti, perché stanno attaccando le coltivazioni: il motivo è serio

In alcune zone del mondo, i parassiti stanno invadendo diverse tipologie di coltivazioni e ciò preoccupa notevolmente. Vediamo cosa sta succedendo.

I parassiti sono sicuramente dannosi per le coltivazioni ma il loro aumento può essere dovuto a qualcosa che non va nell’ambiente.

Prendersi cura dell’ambiente

Spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente che ci circonda che è la nostra casa. La terra, infatti, è unica e sola e tutte le azioni che compiamo oggi potrebbero ripercuotersi su chi l’abiterà in futuro.

Eppure, gli esseri umani si lasciano andare spesso (e volentieri) all’incuria dimenticandosi che non esiste un altro pianeta su cui abitare. Il che provoca disastri unici.

Negli ultimi mesi, oltre alle altre numerose minacce, le coltivazioni dei campi sono entrate nel mirino a causa di un problema. Soprattutto negli USA alcune coltivazioni sono state assaltate da numerosi insetti e parassiti. Le colture che ne hanno risentito di più sono state i campi di mais.

Di che parassita si tratta

Il parassita in questione è stato identificato dagli studiosi come Helicoverpa Zea. L’insetto è in grado di attaccare fino ad oltre un centinaio di coltivazioni differenti: melanzane, pomodori e peperoni sono alcune di queste. Non è escluso che i parassiti si dirigano presto verso nuovi tipi di ortaggi.

Gli esemplari adulti sono amano vivere di notte. Reagendo alle radiazioni di tipo luminoso quando è buio, possono essere intrappolati da trappole luminose, in particolare, quelle con la luce ultravioletta. Oltre alla luce, per intrappolarli, si possono sfruttare i feromoni di aggregazione o quelli sessuali.

Le cause alla loro invasione sono molteplici ma sono tutte collegate allo stato in cui versa il pianeta terra. Uno dei problemi principali è causato dal surriscaldamento globale. Essendo dei parassiti migratori, possono spostarsi da zona a zona e prediligono i posti dove il clima è mite. Il freddo, infatti, ne arresterebbe il loro sviluppo.

Più aumentano le zone con il clima mite, a causa del surriscaldamento globale, più i parassiti sono in grado di scegliere più territori da occupare dove proliferare. Gli scienziati dell’Università della Carolina del Nord, inoltre, hanno verificato che il caldo può aumentare la fame in questi insetti.

Non soltanto gli USA, anche altre zone del mondo sono state colpite, anche laddove il clima è notoriamente molto più fresco. Si tratta di Canada, Russia, Norvegia, Finlandia e Islanda.

Inoltre, può sopraggiungere un problema opposto: se non piove da tanto a causa della siccità, alcune coltivazioni potrebbero scomparire del tutto contribuendo alla scomparsa di molti organismi fondamentali per l’equilibrio del nostro ecosistema.