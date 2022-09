Roma, pestato a sangue davanti a un bar: 50enne in pericolo di vita

Roma: uomo di 50 anni pestato con un bastone davanti a un bar. Rischia la vita. Arrestati i suoi due aggressori.

È stato pestato fuori a un bar di Roma un 50enne che ora versa in gravi condizioni in ospedale. L’uomo è stato aggredito da due persone: le percosse subite con un bastone sono state talmente forti che la vita dell’uomo ora è in pericolo: è ricoverato, infatti, in prognosi riservata. La polizia ha arrestato i suoi due aggressori, i quali sono stati rintracciati in una vettura, nella quale sono stati rinvenuti anche i bastoni usati per picchiare l’uomo. Svelato quello che è la motivazione scatenante che avrebbe spinto i due a commettere la brutale aggressione.

Roma, pestaggio con bastone: 50enne in fin di vita

Un uomo di 50 anni è stato pestato, con un bastone da due soggetti, fuori a un bar a Roma. La polizia ha arrestato i due individui che hanno ridotto, in fin di vita, il 50enne, attualmente ricoverato in ospedale.

I medici hanno parlato di prognosi riservata, in quanto non si sa se la vittima riuscirà a superare l’aggressione subita.

L’uomo è stato picchiato brutalmente dai due che lo hanno aggredito insieme, prendendolo a sprangate, nonostante si fosse accasciato a terra per le ferite subite. L’aggressione è stata messa in atto davanti agli occhi di tanti testimoni che erano presenti nel quartiere Quartaccio, precisamente in viale Andersen.

I due avevano preso di mira il 50enne, accanendosi contro di lui, incuranti che avrebbero potuto ucciderlo sul posto, dove sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza per soccorrere la vittima.

I due aggressori rintracciati dalla polizia

La polizia ha rintracciato i due uomini che hanno ridotto il 50enne, aggredito il 7 settembre e colpito da almeno 30 bastonate consecutive che lo hanno ridotto in fin di vita. I due aggressori sono stati rintracciati dalla polizia.

I due erano a bordo di un’auto, in cui gli agenti hanno avuto modo di ritrovare anche i bastoni che sono stati utilizzati dai due per compiere la spedizione punitiva ai danni dell’uomo di 50 anni romano.

Secondo quanto è emerso dalle prime indagini sul caso, il pestaggio avrebbe avuto luogo in quanto il 50enne avrebbe fatto delle avance alla moglie di uno dei due aggressori. Un affronto che i due hanno pensato di risolvere personalmente aggredendo l’uomo, che aveva attuato una “mancanza di rispetto” nei confronti della donna e dello stesso marito.