Tappeti pieni di tarme e insetti, come eliminarli in maniera facile e veloce

I tappeti riscaldano la stanza, la rendono più accogliente, colorata e particolare. Inoltre, proteggono il pavimento da graffi e altri tipi di danni. Un bel pezzo d’arredamento dove però si nascondono tarme, insetti e germi.

Come possiamo eliminarli? Esiste un metodo semplice e veloce per dire addio una volta per tutti a questi piccoli ospiti indesiderati: scopriamo come fare.

I tappeti sono i posti preferiti di germi e batteri, in alcuni casi sono più sporchi del WC. Possono scatenare anche delle reazioni allergiche. Purtroppo, le tarme o insetti vari si nascondono talmente bene che non si vedono.

E’ vero che sono bellissimi e si trovano in quasi tutte le case, ma devono essere continuamente puliti e igienizzati perché sono pieni di germi. Come possiamo eliminarli una volta per tutte? Esiste un rimedio semplice, naturale ed efficace: scopriamo come fare.

Tappeti pieni di tarme e insetti: come comportarsi

Se siete dei soggetti allergici evitate in ogni modo di ricoprire il pavimento di casa con dei tappeti. Perché tra le fibre di questi fantastici pezzi d’arredamento si nascondono tarme ed insetti, oltre che germi e polvere. Soprattutto in questo periodo invernale, è consigliabile cambiarli, pulirli ed igienizzarli ogni settimana. Inoltre, almeno una volta al giorno è necessario passarci sopra l’aspirapolvere.

Insomma, è vero che sono bellissimi e anche utili, ma vi ruberanno parecchio tempo. Se in casa avete dei bambini, dovrete fare in modo di eliminare ogni tipo di parassita. Ma come possiamo fare per mandare via tutti questi piccoli insetti che si nascondono nel tappeto? Esiste un rimedio fantastico e super veloce: scopriamo come fare.

Come eliminare insetti e tarme dai tappeti: il rimedio naturale

Passare l’aspirapolvere sui tappeti o disinfettarli è il minimo che possiamo fare per tenere i nostri tappeti puliti, ma non basta. Dovete mettere in pratica un metodo più semplice e pratico per eliminare i germi. Esiste una pianta aromatica che vi può aiuterà a risolvere questo problema molto comune, bastano poche foglie d’alloro.

Questa pianta oltre ad utilizzarla in cucina per insaporire i vostri piatti, è utile anche per le faccende domestiche, infatti, potreste sfruttare il suo buon odore per profumare le stanze della vostra casa. Ma vi potrà aiutare anche per pulire a fondo il vostro tappeto, come? Il procedimento è molto semplice e veloce.

Dovrete mettere delle foglie d’alloro secche all’interno di alcune bustine di plastica e posizionateli nelle zone in cui si nascondono le tarme, ovvero, sopra il tappeto oppure in alcuni angoli polverosi della casa. Il profumo dell’alloro allontanerà questi insetti fastidiosi che possono provocare anche reazioni allergiche.

Ma se questo trucchetto non basta, potete mescolare un po’ di acqua con poche gocce di tea tree, versare il composto in un vaporizzatore e spruzzare il mix sul tappeto. In questo modo nessun tipo di insetto vi disturberà.