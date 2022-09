Tappeti, il trucco per pulirli non è acqua e ammoniaca: basterà una manciata di questo

By

Quanti di voi vorrebbero poter pulire i propri tappeti e vederli come quasi nuovi? Questo è sicuramente il sogno di molti di noi. Ma questo sogno potrebbe diventare realtà, sapete? Continuate a leggere l’articolo per capire cosa e come potete fare per riuscirci.

I tappeti, si sa, rappresentano una di quelle cose che difficilmente non troviamo a casa nostra. Possiamo osare dire che in ogni casa possiamo trovarne almeno uno. D’altronde sono perfetti per arredare la nostra casa e dare quel tocco che può fare sicuramente la differenza.

Ma quando si tratta di pulirli, tanti dubbi possono assalirci: come fare? Per trovare una risposta che possa lasciarvi davvero soddisfatti non vi resta che continuare a leggere qui di seguito.

I tappeti e ciò che rappresentano

Il vostro tappeto è sporco e vorreste vederlo come nuovo? Avete provato di tutto, ma proprio non riuscite a capire cosa dovete fare per pulirlo come si deve?

Molte altre donne, quotidianamente si pongono questa domanda, quindi non siete le uniche ad avere tali dubbi.

Dubbi che siamo qui per sciogliere, per quanto possibile.

Sappiamo bene che sui nostri tappeti possiamo trovare davvero di tutto, dai batteri ai peli del nostro cane.

Se poi abbiamo l’abitudine di mangiare andando in giro per caso, possiamo trovarci anche del cibo sparso qua e là.

Ecco che la vostra domanda non è del tutto infondata: avete ragione a chiedervi come potete pulire in modo efficace i vostri tappeti, prima che i vari batteri si ritrovino a occupare tutta la vostra casa.

Bene, vogliamo dirvi che esiste un modo molto semplice che vi aiuterà in questa missione. Per conoscerlo leggete il prossimo paragrafo.

Come pulire i vostri tappeti?

Come promesso, vi presenteremo un metodo non solo semplice ma che non vi costerà proprio nulla e che è del tutto naturale.

Di cosa stiamo parlando? Di un ingrediente che sicuramente non sarà necessario nemmeno acquistare poiché lo avrete sicuramente in casa.

Questo è infatti un ingrediente che molto probabilmente utilizzate spesso in cucina: parliamo del sale e precisamente del sale grosso.

L’avreste mai detto che un giorno avreste utilizzato il sale per questi motivi?

Eppure sembra essere ottimo per pulire i tappeti se unito ad un altro ingrediente in particolare, ovvero l’aceto bianco.

Insomma questi due ingredienti sembrano essere una bomba, il mix perfetto per pulire i vostri tappeti e eliminare anche quelle macchie che proprio non vanno via.

Come fare nel concreto? Innanzitutto dovrete prendere i tappetti da pulire e scuoterli.

Poi prendete la vostra aspirapolvere e passatela su per togliere la polvere che si è potuta posare.

Fatto questo create una sorta di pasta con il vostro sale grosso e mettetela sulle macchie che volete cancellare. Ovviamente dovrete aiutarvi con una specifica spazzola che vi aiuti a strofinare il tutto e per bene.

Finito? Si, ora dovete solo aspettare che il tutto agisca e poi fare un risciacquo aiutandovi con un panno semi-bagnato.

Fatto questo lasciate asciugare e alla fine di tutto potete anche utilizzare un olio che potrete mettere nell’aspirapolvere che passerete nuovamente sui vostri tappeti affinchè oltre che puliti, siano anche belli profumati.

Insomma ve l’avevamo detto, questo metodo è semplice, economico e sicuramente vi lascerà a bocca aperta. E i vostri tappeti saranno davvero come nuovi.