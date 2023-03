Trova una pistola in casa e spara un colpo: bimba di tre anni uccide la sorellina di quattro

Inutili i soccorsi, allertati da alcuni parenti che erano in casa al momento della tragedia. Per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in Texas: bambina di 3 anni uccide la sorellina di 4

Una nuova tragedia si è registrata nelle scorse ore in Texas, dove una bambina di 3 anni ha ucciso la sorellina di 4, con un colpo di pistola. Stando a quanto ricostruito dalle testate locali, le due bambine erano da sole in camera da letto, quando la più piccola avrebbe trovato una pistola semiautomatica, ancora carica, e – forse giocando – l’avrebbe puntata verso la sorellina più grande.

Dall’arma è partito un colpo, che ha preso in pieno la bambina. Gli adulti che erano in casa al momento della tragedia – tra cui la mamma e il patrigno delle due sorelline – avrebbero immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.

Il diritto all’utilizzo delle armi negli Stati Uniti

La tragedia avvenuta in Texas ha riacceso l’annoso dibattito sulla questione armi in America. Si stima che la gran parte degli omicidi di bambini e adolescenti con armi da fuoco – sia intenzionali che accidentali – si verifichino nelle loro case. Non solo: oltre tre milioni di giovani conoscono qualcuno che sia stato colpito da un colpo di arma da fuoco o hanno assistito in prima persona a qualche sparatoria.

