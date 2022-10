Tabella aumenti pensioni INPS: 454€ in più a novembre per queste categorie

In arrivo buone notizie per i pensionati: sono previsti aumenti dell’assegno previdenziale INPS. A novembre saranno accreditati 454 euro in più.

Buone notizie in arrivo per i pensionati che potranno beneficiare di una pensione più sostanziosa: si prevedono 454 euro in più a novembre per queste categorie di beneficiari del trattamento previdenziale.

I pensionati potranno ricevere oltre al pagamento dell’assegno previdenziale del mese di novembre anche il bonus pari a centocinquanta euro per fronteggiare i rincari delle bollette luce e gas. Inoltre, sempre nel mese di novembre l’assegno previdenziale viene aumentato dello 0,2%. Inoltre, vengono riconosciuti ulteriori arretrati per le mensilità che vanno da inizio anno ad ottobre 2022. Quando verrà accreditata la pensione a novembre? Scopriamolo in questa guida.

Aumento Pensione mese di novembre: in arrivo il bonus 150 euro

A novembre sarà accreditato il bonus 150 euro: si tratta di un’indennità una tantum, che è contenuto nell’ultimo Decreto Aiuti del Governo Draghi. Il bonus 150 euro spetta a tutti coloro che hanno un reddito di importo inferiore ai ventimila euro lordi all’anno. A percepirlo saranno circa ventidue milioni di persone.

I pensionati e tutti coloro che percepiscono le prestazioni legate all’invalidità ed all’assegno sociale riceveranno automaticamente i 150 euro nel mese di novembre. E’ importante che i pensionati siano residenti sul territorio nazionale e che abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF inferiore a ventimila euro. Ai beneficiari del trattamento previdenziale l’assegno con il bonus dovrebbe arrivare già il primo novembre.

Pensioni: scattata la rivalutazione dell’assegno

Per i titolari dell’assegno previdenziale che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro l’anno, il Decreto Aiuti Bis ha anticipato la rivalutazione per una determinata platea di pensionati. Gli importi dell’assegno saranno più sostanziosi grazie alla rivalutazione di due punti percentuali. L’aumento della pensione prosegue anche per il mese di dicembre, mese in cui sarà accreditata anche la tredicesima mensilità. Una rivalutazione concreta che porterà i pensionati ad una cifra di 454 euro in più.

Dal prossimo mese di novembre scatta per tutti i pensionati un altro incremento dello 0,2%: si tratta di un conguaglio una tantum sulla rivalutazione dell’anno 2021. Questo conguaglio spetta a tutti i pensionati in quanto è stato anticipato dal mese di gennaio 2023 al mese di novembre 2022.

Ricapitolando ecco la tabella degli aumenti previsti per il mese di novembre per i pensionati:

Aumenti Pensioni Novembre 2022 anticipo della rivalutazione del 2% sull’inflazione 2023; conguaglio per l’adeguamento degli assegni previdenziali all’indice di inflazione 2021 applicata alle pensioni dell’anno 2022 (0,2% di arretrati). bonus 150 euro

Aumento Pensioni Novembre Importo aggiuntivo pensione minima (524,34 euro al mese) 10,5 euro Pensione pari a 1000 euro al mese 20 euro Pensione pari a 2000 euro al mese 40 euro Pensione di 2500 euro al mese 50 euro in più

In caso di dubbi o altre valutazioni, rivolgersi direttamente al Caf di competenza o all’ufficio INPS di zona preposto così da informarsi per tempo.