Controlli a raffica in strada, è obbligatorio: 3000€ di multa per chi circola senza

Sono pronte le multe da 3000 euro per tutti coloro che al posto di blocco non mostreranno questo documento.

Le regole della strada stanno cambiando e mai come oggi bisogna fare molta attenzione. Ciò che gli automobilisti non sanno è che ci sono alcuni documenti obbligatori da tenere in auto o dentro il libretto, pena sanzioni e decurtamento dei punti della patente. I soggetti recidivi si vedranno sospendere direttamente la licenza di guida e poi anche l’auto con un fermo variabile a seconda di quanto commesso. In questo caso specifico sarebbe bene evitare 3.000 euro di multa considerando il periodo e il caro vita. Di che cosa stiamo parlando?

Divieto in strada: non ci sono deroghe

Abbiamo visto che il codice della strada si evolve continuamente, tanto che gli obblighi in strada possono far scattare multe molto salate. In questo articolo, per esempio, vi abbiamo parlato di come evitare 300 euro di multa portandosi dietro sempre un determinato documento.

Adesso vi parliamo di un altro documento che non dovrà mai mancare per la sicurezza individuale, su strada a anche per evitare multe molto alte. Guidare senza è vietato e non ci sono deroghe a proposito.

Le regole sono fatte per essere rispettate, soprattutto se si tratta di guida su strada e di pericolosità. Come accennato, le normative sono in continua evoluzione e una tra tutte mette l’accento su un documento da avere sempre durante la guida.

Multa da 3.300 euro: qual è il documento che non deve mancare?

In questo articolo si parla dell’assicurazione per l’auto, dove non esistono deroghe nel momento in cui non è presente o scaduta. Come vedremo tra poco, ci potrà essere una piccola finestra per il pagamento oltre la sua scadenza (ma comunque con un limite molto breve).

L’art. 193 del Codice della Strada obbliga i conducenti di mezzi di sottoscrivere una copertura assicurativa che cambia a seconda del veicolo con clausole accessorie di varia natura. L’obbligo non è solo per le auto in movimento, ma anche per quelle ferme: nel momento in cui il mezzo è parcheggiato in zona pubblica, questo dovrà essere provvisto dell’assicurazione.

Se un mezzo circola o resta fermo sprovvisto dell’assicurazione, verranno applicate le sanzioni previste per legge e l’obbligo di risarcimento nel caso in cui si fosse coinvolti in un sinistro stradale.

È bene evidenziare che in caso di incidente, se il colpevole fosse senza assicurazione e scappasse la posizione si aggraverà ulteriormente. Ovviamente, chi subisce il sinistro potrà denunciare il soggetto senza assicurazione e per omissione di soccorso.

La legge evidenzia che viene applicata una sanzione amministrativa che parte da 800 euro per superare i 3.300 euro. Non solo, vengono inoltre decurtati cinque punti dalla patente e il mezzo viene posto sotto sequestro (proprio perché sprovvisto di assicurazione). Si ricorda inoltre, che è possibile applicare il principio di tolleranza: al momento della scadenza della polizza assicurativa, ci sono a disposizione 15 giorni per pagare e riattivarla.