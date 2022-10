Maccabi Haifa-Juventus, Allegri si affida a Di Maria

Dopo la deludente sconfitta di San Siro la Juventus torna in campo in Champions League, la sfida contro il Maccabi Haifa è decisiva con i bianconeri che hanno l’obbligo di conquistare i tre punti per continuare a sognare una qualificazione agli ottavi che sembra ormai compromessa



Notte di verità per la Juventus di Massimiliano Allegri che arriva al Sammy Ofer Stadium di Haifa con l’obbligo assoluto di vincere per continuare a sperare in una qualificazione che si è complicata dopo le sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica.

Sette giorni fa Angel Di Maria e Adrien Rabiot hanno trascinato i bianconeri alla vittoria, oggi peò i padroni di casa potranno contare sulla spinta del proprio pubblico e sulle qualità di Pierrot, non al meglio nella gara di andata.

Il calcio d’inizio di Maccabi Haifa-Juventus è previsto per le 18:45 e l’arbitro della sfida sarà l’esperto fischietto spagnolo Mateu Lahoz.





Allegri con il 4-3-3, Milik in panchina

Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico della Juventus ha escluso “Allegrate”, ribadendo che non ci saranno grandi stravolgimenti tattici e che la squadra dovrà mettere in campo cuore e passione in un momento cosi difficile.

Probabile turno di riposo per Arek Milik che con ogni probabilità partirà titolare nel derby in programma sabato.

L‘allenatore livornese ha chiesto alla propria squadra di alzare l’attenzione ribadendo come in questo momento il problema della Juventus sia più mentale che tattico, i bianconeri continuano a commettere grandi ingenuità all’interno dei 90 minuti non riuscendo a gestire i momenti di difficoltà.

In porta ovviamente ci sarà Sczescny, davanti al polacco la linea difensiva a quattro sarà composta da Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro.

Dopo la panchina di San Siro in cabina di regia dovrebbe tornare Leandro Paredes con Locatelli e Rabiot nel ruolo di mezze ali.

Davanti il tridente sarà composto da Di Maria, Kostic e Dusan Vlahovic.

Il numero 9 è stato uno dei peggiori in campo nella sconfitta con il Milan e la tifoseria bianconera si aspetta una risposta importante da parte di un calciatore su cui la società ha deciso di investire circa 70 milioni di euro nello scorso gennaio.

Il Maccabi Haifa recupera Pierrot che farà coppia con Tchibota

All’andata gli israeliani hanno dimostrato di avere qualità offensive importanti riuscendo in più occasioni a mettere in grande difficoltà la difesa della Juventus colpendo addirittura due legni prima della rete del momentaneo 1-2.

Solito 5-3-2 per Bakhar che proverà a coprirsi per poi ripartire grazie alla velocità dei propri esterni offensivi.

Cohen tra i pali, Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg e Cornud a comporre la linea a cinque con Muhammad, Chery e Abu Fani a supporto di Pierrot e Tchibota.

La sfida tra Maccabi Haifa e Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky Sport.