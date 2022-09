Swiatek regina di New York! Jabeur si arrende in due set!

Con una grandissima prestazione Iga Swiatek vince il suo terzo titolo major in carriera ed il primo Us Open in assoluto, la classe 2001 supera Ons Jabeur con un netto 6-2, 7.6 e si conferma la tennista più in forma dell’intero circuito WTA.



Era la favorita assoluta e la polacca non ha deluso le attese riuscendo ad ottenere una grandissima vittoria contro Ons Jabeur, vittoria meritata per la classe 2001 che ha letteralmente dominato il torneo e la finale dimostrando ancora una volta tanta personalità e capacità di interpretare al meglio le partite nonostante la giovanissima età.

Pochi rimpianti per Jabeur che può essere soddisfatta del grande torneo disputato ed ora proverà a migliorare per tornare competitiva al massimo in vista del grande appuntamento di gennaio con gli Australian Open.

Dopo un primo set a senso unico la tunisina è brava ad alzare il proprio livello lottando colpo su colpo nel set decisivo che si conclude soltanto al tie-break.

Świątek vince con merito lo Us Open 2022

Non riesce l’impresa a Ons Jabeur, Iga Swiatek si dimostra ancora una volta una predestinata ed a soli 21 anni conquista il terzo slam di una carriera che rischia seriamente di diventare leggendaria.

Impressionante la facilità e la sicurezza con la quale la polacca gestisce le partite, Swiatek è sempre solida al servizio ed è brava ad approfittare dei passaggi a vuoto delle proprie avversarie.

Swiatek chiude il torneo avendo perso soltanto due set con un tennis sempre di livello altissimo, anche oggi la polacca parte con il piglio giusto ed in poco più di mezz’ora è già avanti di un set tra il sostegno e gli applausi dell’Arthur Ashe Arena di New York.

Anche nel secondo parziale il match non cambia e la polacca vola subito 3-0 dando l’illusione di una finale senza senso.

Jabeur però non ci sta, reagisce e con orgoglio e personalità alza il proprio livello recuperando il break e prolungando la partita fino al tie-break.

Sul 6-5 Świątek spreca un match point ma al momento decisivo è brava a chiudere i conti ed a conquistare il terzo slam della propria carriera.

Seconda finale slam consecutiva persa da Ons Jabeur che continua a giocare un grande tennis non riuscendo però a concretizzare nel momento decisivo.

La polacca a 21 anni vince il terzo slam, la carriera di Sviate è in continua ascesa ed ora all’Australian Open proverà a conquistare un’altra grande vittoria.