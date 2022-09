Biden impegna la Casa Bianca nella campagna elettorale

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden attacca i repubblicani in atti istituzionali negli Stati chiave per le elezioni legislative.

Joe Biden si è completamente immerso nella campagna. E con lui è entrato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti sa che c’è molto in gioco nelle elezioni legislative dell’8 novembre. E ha deciso di non stare fermo. Biden sta usando strategicamente atti istituzionali come presidente per attaccare i repubblicani e per attirare elettori negli stati oscillanti. Anche i membri del suo gabinetto si stanno mobilitando e anche l’account Twitter della Casa Bianca è stato messo in modalità campagna, lontano dal ruolo istituzionale.

Il presidente è andato in Ohio questo venerdì, la stessa settimana in cui ha già visitato la Pennsylvania e il Wisconsin. E mercoledì prossimo va a Detroit (Michigan). Sebbene l’Ohio sia diventato più repubblicano – o trumpista – e abbia smesso di rappresentare l’elettorato medio del paese, ci sono quattro stati di voto oscillante. Biden li ha scelti strategicamente per alcuni dei suoi discorsi presidenziali più rilevanti appena due mesi prima delle elezioni.

Questo venerdì, il presidente si è vantato del suo progetto CHIPS, la legge per promuovere la produzione di semiconduttori, durante la sua visita alla futura fabbrica Intel. In quasi tutti i suoi viaggi sta sfruttando la sua stella climatica, fiscale e sanitaria, la cosiddetta Legge Riduzione Inflazione. Inoltre, martedì Biden ha convocato il suo gabinetto alla Casa Bianca per discutere su come promuovere i progetti di queste due leggi e il disegno di legge sulle infrastrutture.

Le riunioni di gabinetto sono rare: questa è stata la quarta da quando Biden è entrato in carica nel gennaio 2021. È composto dal vicepresidente, dai 15 segretari dei dipartimenti esecutivi, dal capo del personale e da altri otto membri con titoli diversi. Il presidente e il suo capo di stato maggiore si confrontano direttamente con i segretari di dipartimento e l’organo collegiale non approva progetti o decreti né ha poteri specifici oltre alla consulenza del presidente, quindi anche i loro incontri hanno qualcosa di simbolico.

In effetti, il discorso di apertura di Biden alla riunione di gabinetto è stato pubblico e può essere interpretato in termini elettorali. In un paese in cui non ci sono limiti di tempo per le campagne elettorali o restrizioni legali per inaugurazioni e altri eventi pubblici quando si avvicina il voto, Biden vantarsi dei suoi recenti successi è normale. Ma è andato un po’ oltre e si è lanciato, da un lato, a chiedere apertamente il voto negli atti presidenziali e, dall’altro, ad attaccare i repubblicani più estremisti, quasi in ogni suo intervento.

Questo lunedì, ad esempio, è stato a Milwaukee (Wisconsin) e Pittsburgh (Pennsylvania), cercando di mantenere il voto dei lavoratori. È intervenuto come presidente, all’interno dell’agenda ufficiale della Casa Bianca. Anche così, non è stato tagliato: “Vinceremo se il popolo vota. Quindi ricordate a tutti: votate. Esci a votare. Se votiamo, vinceremo, ripristineremo questo paese e lo renderemo ancora migliore di prima”, ha detto a Milkwaukee. In un atto presidenziale a Wilkes-Barre (Pennsylvania) ha chiesto apertamente il voto per i candidati democratici a governatore e senatore.

Ma oltre a chiedere il voto, Biden sta usando le sue azioni da presidente per attaccare i repubblicani. “Ho combattuto i prodotti farmaceutici per tutta la mia carriera. E finalmente li abbiamo sconfitti. Infine, abbiamo sconfitto le case farmaceutiche. Senza un solo voto repubblicano. Non un solo voto”, sottolinea spesso.

Le frecciate principali di Biden vanno direttamente contro il suo predecessore, Donald Trump, e i suoi sostenitori. È stato in un atto di partito dove ha bollato la sua ideologia come “semifascismo”, ma negli interventi istituzionali non è stato lasciato indietro: “È chiaro dove stanno andando i nuovi repubblicani MAGA. Sono estremisti. E la democrazia è davvero in gioco. Non puoi essere una democrazia se sostieni la violenza quando non ti piace l’esito delle elezioni”.

Il più controverso è stato il discorso in prima serata che ha tenuto la scorsa settimana a Filadelfia, in Pennsylvania. Sia per la formula che per lo scenario scelto. Le reti televisive hanno interpretato che l’occasione non meritava di modificare la loro programmazione e hanno ignorato il discorso del presidente mentre veniva prodotto. Quando il presidente si rivolge alla nazione in modo solenne, è normale che tutti i canali si connettano.

In questo caso, tuttavia, hanno interpretato che non c’era motivo per questo. Lo ha creduto, ad esempio, Marc Thiessen, che ha scritto i discorsi di George W. Bush: “Che il presidente in carica si appropri dell’istituzione di un discorso presidenziale in prima serata (…) e lo utilizzi per attacchi partigiani non è un uso legittimo di tale forum”, ha scritto in un articolo sul Washington Post. Anche la messa in scena è stata criticata.

I democratici hanno ripetutamente criticato durante il mandato di Trump quello che sembrava essere un uso politico dei militari in eventi in cui la loro presenza non sembrava necessaria. Biden è stato scortato da due soldati che facevano parte del set. “L’unica cosa peggiore del discorso di Biden che ha fatto a pezzi i suoi concittadini è che si avvolge nella nostra bandiera e i Marines lo fanno“, ha scritto su Twitter il deputato repubblicano Darrell Issa, rappresentante della California, una critica condivisa da alcuni veterani’ associazioni militari.