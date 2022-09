Regina Elisabetta, il feretro è in viaggio verso Edimburgo: l’ultimo saluto

Il feretro della Regina Elisabetta ha lasciato il castello di Balmoral, ed è in viaggio verso Edimburgo. Direzione Holyroodhouse: il 19 settembre i funerali.

La città di Edimburgo si prepara a ricevere il feretro della Regina Elisabetta. Prima dei funerali della sovrana iniziano i preparativi del corteo reale. Si parte alle 14:30, poi la veglia nella cattedrale alle ore 19:20, con tutta la Royal Family.

Regina Elisabetta, feretro in viaggio verso Edimburgo

Edimburgo è pronta a ricevere il feretro della Regina Elisabetta. Il corpo della Sovrana, che si era spenta nella sala da ballo di Balmoral, verrà trasportato alla Holyroodhouse; seguirà il corteo reale che coinvolgerà 45 veicoli della corona, per 180 km di tragitto.

La macchina con il feretro di Elisabetta II, sulla quale è stata posta una corona di fiori, ha lasciato Balmoral tra il saluto delle guardie, sull’attenti. Anche all’ingresso del castello sono stati lasciati tantissimi mazzi di fiori in omaggio alla sovrana.

Anche il personale di Balmoral è riuscito a dare l’ultimo saluto alla Regina, prima che questa lasciasse per l’ultima volta la residenza scozzese. La città di Edimburgo intanto è già stata blindata per l’accoglienza. Strade chiuse e transenne lungo tutto il tragitto.

Il corteo è già passato da Ballater, dove tanti sudditi hanno accolto il passaggio della Rolls Royce in silenzio, nel ricordo della Regina.

Tragitto nel quale a Edimburgo sono previsti migliaia di cittadini che renderanno omaggio con l’ultimo saluto a Elisabetta, tra lanci di fiori e mazzi di rose per la strada. Come comunicato da Buckingham Palace in una nota, i funerali si terranno invece lunedì 19 settembre, alle ore 11:00 (12:00 in Italia).

Il carro attraverserà Aberdeen, Perth e Dundee, per poi arrivare nella capitale. La bara verrò posta poi nella sala del trono di Holyroodhouse, fino al 12 settembre. Edimburgo, oggi la proclamazione del nuovo Re