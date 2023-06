WhatsApp Beta per Android introduce la condivisione dei video in HD

WhatsApp Beta per Android permette agli utenti di condividere video in HD, funzione già presente per le foto. Ecco come funziona.

WhatsApp sta attualmente testando la possibilità di inviare video in alta definizione, come opzione aggiuntiva alla definizione standard. Questa funzionalità è stata introdotta dopo il successo dei test per l’invio di foto in alta qualità. L’obiettivo di WhatsApp è offrire agli utenti la possibilità di condividere contenuti multimediali ad alta risoluzione, senza compromettere la qualità durante il processo di condivisione attraverso la piattaforma. Attualmente, questa funzione è disponibile solo nelle versioni beta 23.11.0.76 per iOS e 2.23.12.13 per dispositivi Android. Whatsapp Beta, arriva l’opzione per condividere i video in HD

WhatsApp ha recentemente aggiunto una nuova funzione alle sue versioni beta per iOS e Android: la possibilità di inviare foto e video in alta definizione. Questo significa che gli utenti potranno condividere contenuti con una qualità migliore rispetto a quella standard.

Il processo per inviare foto in alta qualità è molto semplice. Quando si sceglie di inviare un’immagine di grandi dimensioni, sarà visualizzata un’opzione che permette di selezionare tra la qualità Standard e HD.

Tuttavia, è importante notare che l’opzione predefinita rimarrà sempre quella di inviare le foto in qualità standard. Quindi, ogni volta che si desidera condividere una foto in alta qualità, sarà necessario selezionare l’opzione corrispondente.

Per distinguere le foto inviate in alta qualità, queste saranno contrassegnate all’interno del fumetto del messaggio con un nuovo tag sovrapposto.

È interessante notare che, alcuni utenti che hanno testato le versioni beta, hanno notato che il tag compariva anche sui video, nonostante non ci fosse un modo specifico per controllare questa funzione.

Come si inviano filmati in alta qualità

Oltre alle foto, la possibilità di inviare video in alta qualità è stata attivata nella versione beta più recente di WhatsApp per Android (2.23.14.10).

Il processo per inviare video in HD è simile a quello delle foto: una volta selezionato un video da inviare, si può scegliere tra la qualità standard e la qualità HD nell’editor.

Anche in questo caso, l’opzione predefinita sarà quella di inviare i video in qualità standard. La qualità dei video inviati in HD sarà superiore a quella standard, offrendo, così, maggiori dettagli.

Tuttavia, è importante tenere presente che i video inviati saranno sempre sottoposti a una compressione e non potranno, quindi, essere inviati nella loro qualità originale.

Come per le foto, i video inviati in alta definizione saranno contrassegnati con un tag specifico nel fumetto visualizzato nella chat.

Ciò renderà più semplice per i destinatari identificare la qualità del video ricevuto. Ad ogni odo, è importante tenere presente che questa opzione – quantomeno al momento – non è disponibile quando si procede alla condivisione di video mediante gli aggiornamenti di stato.

Perché è importante poter inviare video in HD su WhatsApp?

Siamo onesti: possiamo ammettere, con tutta tranquillità, che le immagini e i video sono diventati una parte fondamentale delle nostre vite digitali.

Sono il modo perfetto per catturare momenti speciali, condividerli con gli altri e conservarli per sempre. E cosa c’è di meglio di poter vivere queste esperienze visive in alta definizione? È qui che entra in gioco la possibilità di inviare video in HD su WhatsApp.

La qualità dei video è un elemento cruciale quando si tratta di comunicazione digitale.

Grazie alla tecnologia avanzata degli smartphone moderni, ora abbiamo a disposizione telecamere ad altissima risoluzione che possono registrare dettagli nitidi e colori vibranti.

Tuttavia, se non riusciamo a condividere questi preziosi ricordi nella loro forma originale, tutto il loro valore può essere perso.

Inviando video in HD su WhatsApp, si ha la garanzia che chiunque riceva il nostro messaggio possa goderselo appieno, senza perdite o compromessi nella qualità dell’immagine.

Ciò significa che i nostri momenti più importanti saranno visualizzati esattamente come li abbiamo visti: brillanti, dettagliati e coinvolgenti.

Non solo: la possibilità di inviare video in HD rende le nostre conversazioni più piacevoli, sul piano puramente estetico, nonché emozionanti da guardare, ma può anche migliorare l’efficacia della comunicazione stessa.

Immaginate di dover mostrare qualcosa o spiegare un concetto complesso attraverso un breve filmato: grazie alla nitidezza dell’immagine offerta dall’HD, saremo in grado di trasmettere il nostro messaggio in modo più chiaro e comprensibile.