Svizzera-Camerun, probabili formazioni

Tanta attesa per la prima giornata del Gruppo G, Svizzera e Camerun apriranno le danze, in serata invece sarà il Brasile di Tite a chiudere la giornata sfidando la Serbia di Vlahovic.

Svizzera e Camerun partono probabilmente indietro rispetto alle altre due rivali per il passaggio del turno, lo scontro diretto di domani potrebbe rivelarsi decisivo poi per il proseguimento del Girone



Oggi si chiuderà la prima giornata anche dell’ultimo girone rimasto, quello in cui il Brasile di Neymar proverà a dominare già a partire dalla sfida di stasera contro la Serbia.

In mattinata invece saranno Svizzera e Camerun a fare il loro esordio in Qatar.

Nelle ultime due edizioni dei mondiali la Svizzera si è sempre fermata agli ottavi di finale ma nell’ultimo europeo riuscì nell’impresa di eliminare la Francia raggiungendo i quarti.

Il Camerun invece torna a disputare un mondiale dopo l’assenza nell’edizione di Russia 2018, Anguissa e compagni hanno eliminato l‘Algeria nello spareggio decisivo.

Svizzera con il 4-3-3, davanti c’è Embolo

La squadra di Yakin vuole confermarsi a grandi livelli dopo l’ottimo quarto di finale raggiunta ad Euro 2020, dove Xhaka e compagni eliminarono addirittura la Francia agli ottavi di finale dopo una clamorosa rimonta.

Tra i pali c’è ovviamente Sommer con la linea difensiva a quattro composta da Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez.

In cabina di regia c’è ovviamente Granit Xhaka con Sow e Freuler come mezze ali, Shaqiri e Vargas giocheranno a supporto dell’unica punta Embolo.

Camerun con il 4-2-3-1, Anguissa è in dubbio

In panchina per il Camerun ci sarà la leggenda Rigobert Song, 137 presenze in nazionale, che potrà contare sui tantissimi “italiani” presenti in rosa.

Tra i pali giocherà l’interista Onana, in difesa pronti Tolo, N’Koulou, Castelletto e Fai.

Rimane in dubbio il centrocampista Zambo Anguissa, assoluto protagonista in questo avio di stagione con il Napoli di Spalletti, che proverà a recuperare fino all’ultimo da un problema muscolare.

Il numero 99 del Napoli dovrebbe far coppia con Ntcham nella mediana, i tre trequartisti dovrebbero essere Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi che giocheranno in appoggio all’unica punta Aboubakar.

In serata la sfida tra Brasile e Serbia completerà la prima giornata del Gruppo G.

La partita andrà in onda alle 11 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in diretta streaming tramite l’app RaiPlay.