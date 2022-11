Questi 2 euro valgono 14.000 euro: potresti avere un tesoro in tasca

Questa moneta da 2 euro vale una vera fortuna: sino a 14.000 euro e potresti avere una bella fortuna in tasca: queste sono le caratteristiche.



Gli appassionati di numismatica e i collezionisti di monete rare e preziose sono alla ricerca del migliore conio di valore. Sul mercato ci sono tante monete di grande valore e di grande prestigio che tutti i collezionisti vorrebbero detenere, ma c’è una moneta da due euro molto ricercata che ha un valore sino a 14.000 euro. Non è la prima moneta da 2 euro che ha un valore così elevato, infatti, ci sono altre monete da due euro commemorative emesse dai vari Stati e membri dell’Unione Europea che possono valere una vera fortuna. Molto spesso le monete rare e di grande valore sono quelle che si trovano in buono stato di conservazione (fior di conio), presentano errori di conio e sono presenti pochi esemplari in circolazione. Le monete da due euro circolano, ma esistono monete uniche e di grande valore. La quotazione di questo conio ha un valore piuttosto elevato. Ecco di quale moneta da due euro stiamo parlando, se la trovi, trovi una vera fortuna.

Moneta da 2 euro in circolazione: quanto vale?

La moneta da due euro che ogni giorno utilizziamo per pagare un caffè ed una pasta o un biglietto del bus ha un valore di 2 euro. E’ uno degli otto tagli del conio in euro, è una moneta bimetallica, il cui interno è costituito da nickel ed è rivestito da una lega in ottone. Tutte le monete da due euro in circolazione hanno una faccia in comune ed una specifica per ogni Stato dell’UE. Nel tempo sono state emesse tante monete da due euro commemorative. In Italia sull’altra faccia della moneta da due euro è raffigurato Dante Alighieri realizzato da Sanzio.

Moneta da 2 euro: questa vale una fortuna

La maggior parte delle monete da due euro in circolazione valgono due euro, ma ci sono esemplari che per le loro caratteristiche sono esemplari unici che sono ricercatissimi dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica.

C’è una moneta da due euro che vale una vera e propria fortuna: si tratta di un esemplare coniato nel 2005. Nella parte diritta è raffigurato il volto di Dante Alighieri con lo sguardo verso sinistra. Il volto del poeta è circondato da una corona di alloro e sul lato sinistro è presente la dicitura R.

Quale particolarità presenta questa moneta da due euro? Questa moneta da 2 euro Dante Alighieri presenta una particolarità: appare fin da subito decentrata sia sul fronte che sul retro.

Moneta da 2 euro che vale una fortuna: dove acquistarla?

Questa moneta da due euro ricercata e di grande valore è acquistabile sul sito marketplace Ebay. Il suo valore è pari a 14.000 euro dato che si tratta di un conio davvero esclusivo, ovviamente solo in Fior di Conio e in ottimo stato di conservazione. I collezionisti sono molto attenti e potrebbero anche valutare la moneta meno, nel caso in cui presentasse delle righe o avessero i segni di usura e di tempo.