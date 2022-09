Svezia: Il Partito socialdemocratico vince le elezioni ma la destra sale

In Svezia il blocco di sinistra guidato dal primo ministro è leggermente indietro rispetto ai rivali, con il 95% dei voti contati.

I conservatori sono superati dall’estrema destra, che ottiene il suo miglior risultato, con il 20% dei votiIl giorno delle elezioni in Svezia tiene il paese con il fiato sospeso un giorno dopo il voto. Il Partito socialdemocratico ha vinto comodamente le elezioni parlamentari con oltre il 30% dei voti. La formazione di Magdalena Andersson, primo ministro, raggiungerà quasi un terzo dei 349 seggi in gioco, anche se il blocco che forma insieme a sinistra, ambientalisti e centristi non raggiunge la maggioranza al Riksdag (Parlamento), con il 95% del voto esaminato.

In Svezia l’estrema destra è al secondo posto con poco più del 20 per cento dei voti

L’estrema destra è al secondo posto con poco più del 20% dei voti, e la somma dei suoi seggi con quelli di conservatori, liberali e democristiani raggiunge attualmente i 175 deputati, solo uno in più dei 174 del blocco Andersson.

I risultati finali non saranno annunciati prima di mercoledì. In diverse zone di diverse città del Paese le code per esercitare il voto erano superiori alle due ore, per cui alcuni elettori si sono recati in un seggio diverso da quello loro assegnato. Quei voti, insieme a quelli depositati all’estero, non verranno conteggiati fino a mercoledì. Anche una parte della votazione anticipata non è stata ancora conteggiata.

Il risultato molto serrato lascia nell’aria il futuro del Paese scandinavo. Nelle elezioni di quattro anni fa, c’è stata una variazione di tre seggi tra i risultati annunciati a fine giornata elettorale e quelli finali. Due exit poll hanno dato al blocco di sinistra una leggera maggioranza, tra uno e tre deputati. I Democratici svedesi (DS), una formazione con radici neonaziste che è entrata per la prima volta in Parlamento nel 2010, è stata la seconda opzione più votata e aggiunge un quinto dei voti.

Il partito di estrema destra, che da anni basa il suo discorso sul netto rifiuto dell’immigrazione e sul legame tra la popolazione di origine straniera e la criminalità, supera i voti raccolti quattro anni fa (17,5%). La formazione guidata dal 2005 da Jimmie Akesson, 43 anni, ha migliorato i suoi risultati in ogni elezione parlamentare da quando è stata presentata per la prima volta nel 1988.

A differenza di tutte le precedenti elezioni, alle elezioni hanno partecipato il Partito Moderato (conservatori), la Democrazia Cristiana ei Liberali pronti a salire al potere con l’appoggio diretto o indiretto dell’estrema destra. I moderati, che per molti mesi sono stati la prima forza di destra nei sondaggi, sono rimasti indietro rispetto ai Ds, con circa il 19% dei voti.

La sconfitta dei moderati a favore dell’estrema destra lascia Ulf Kristersson, il leader conservatore, come il netto perdente nella notte delle elezioni.

I conservatori erano arrivati ​​secondi, sempre dietro ai socialdemocratici, in tutte le elezioni parlamentari dal 1976. Dopo la mezzanotte sono comparsi i leader delle principali formazioni politiche. “Non ci sarà alcun risultato chiaro stasera”, ha detto Andersson a un centro conferenze di Stoccolma. “Se ci sarà un cambio di potere, avremo un ruolo centrale nel futuro governo”, ha avvertito il leader dell’estrema destra. Da parte sua, Kristersson ha chiesto “pazienza” fino all’arrivo dei risultati finali e non ha escluso la possibilità di raggiungere accordi con i socialdemocratici.

“Abbiamo opinioni diverse su molte questioni, ma sappiamo anche come trovare un terreno comune quando necessario”, ha affermato. Nonostante ciò, il leader conservatore ha indicato di aspirare a formare un governo che includa democristiani e liberali, con il sostegno parlamentare dell’estrema destra. La vittoria del blocco di destra con i radicali in testa disegnerebbe un panorama politico difficile da decifrare. Le tre formazioni disposte a mettersi d’accordo con gli estremisti avevano trascorso mesi a convincere il proprio elettorato che per espellere i socialdemocratici dal governo era necessario il sostegno diretto o indiretto dei DS.

Anche offrire all’estrema destra un portafoglio ministeriale sembrava un’opzione fattibile. Tuttavia, la solita cosa in Svezia è fare del primo ministro il leader della formazione più votata nel blocco vincente, e la possibilità che l’ultra Akesson sia il prossimo capo del governo non sembra una cosa che le altre tre formazioni siano disposte fare bene. Alcuni analisti politici stanno già studiando la possibilità di una grande coalizione in stile tedesco tra socialdemocratici e conservatori.

Alla fine dello scorso anno, DS ha raggiunto un accordo con conservatori e democristiani per approvare bilanci alternativi a quelli presentati dai socialdemocratici, ponendo fine a un cordone sanitario che aveva fatto dei DS un partito paria in Parlamento per più di uno di ogni. Poco dopo, anche i liberali iniziarono a mostrarsi favorevoli ad aggiungere i loro seggi a quelli delle tre forze della destra per spodestare Andersson dal potere. Dal 1932 il diritto ha governato in Svezia (10,3 milioni di abitanti) solo in tre periodi: dal 1976 al 1982, dal 1991 al 1994 e dal 2006 al 2014.