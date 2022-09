Apple, arriva il nuovo sistema operativo: quando si potrà scaricare iOS 16

La Apple ha reso disponibili per l’installazione i nuovi sistemi operativi iOS 16 e watchOS 9. Ecco quando si potranno scaricare e i dispositivi compatibili.

Presentati lo scorso giugno, iOS 16 e watchOS 9 saranno a breve disponibili per il download per i dispositivi Apple. Ecco le date di quando sarà possibile procedere con l’installazione dei nuovi sistemi operativi.

Lo scorso 7 settembre allo Steve Jobs Theatre la Apple ha presentato i nuovi Device di ultima generazione. Nella cerimonia di presentazione, vero e proprio evento ormai, l’azienda tecnologica di Cupertino ha rivelato finalmente i nuovi modelli di iPhone, ben quattro, tra Pro e Plus, che hanno preso il posto del Mini scartato per le basse vendite degli ultimi anni.

Novità importanti per un nuovissimo processore, A16, 40 volte più potente del precedente, e dei competitor – secondo la Apple. Ma anche da punto di vista della fotocamera, da 48 megapixel, 4 volte superiori rispetto ai modelli 13. I prezzi variano da 1339 euro per il 128 giga, e 1489 per il Max.

Se il nuovo iPhone sarà disponibile in pre order dalle 14 del 16 settembre, c’è grande attesa anche per i nuovi sistemi operativi lanciati dalla Apple. Sia per i cellulari, che per i laptop, computer, ed Apple Watch.

I sistemi operativi, presentati lo scorso giugno, sono adesso pronto – in contemporanea quasi con l’uscita dei nuovi Device – per l’installazione. Molto attesi gli aggiornamenti che gli utenti della mela di Cupertino potranno finalmente scaricare questa sera. Dunque l’attesa è finita, e il download sarà disponibile a partire dalle 19:00 (ora italiana) del 12 settembre.