Reddito di base, ti accreditano direttamente 800 euro al mese sul conto: come funziona

Come ottenere 800euro direttamente sul conto? Il Reddito base è un aiuto da prendere al volo soprattutto in un momento di incertezza come questo.

Il mondo si trova al limite e gli italiani non sanno più come sopportare eventi che si susseguono così repentinamente. Prima la pandemia, poi l’attacco all’Ucraina per finire con un caro prezzi che riguarda ogni tipo di categoria esistente.

È impossibile pagare le bollette delle utenze, fare la spesa e addirittura concedersi il lusso di un viaggio in auto. In tutto questo, il Governo ha messo a disposizione degli aiuti concreti per sostenere le famiglie italiane con reddito basso. Il reddito base è sicuramente la svolta con 800 euro direttamente sul conto corrente.

Incertezza economica, gli italiani desiderano risposte

Gli italiani hanno capito che una incertezza economica non è più passeggera ma concreta, inquietante e insopportabilmente lunga. I vari studi dimostrano che tutte le emergenze globali si stanno susseguendo e anche le famiglie benestanti hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.

Durante il periodo del lockdown, moltissimi imprenditori hanno dovuto reinventarsi o chiudere perché impossibilitati ad andare avanti. Ora si aggiunge anche l’inflazione con il potere di acquisto diminuito drasticamente.

Tutte le nuove emergenze globali mettono le famiglie in una condizione particolare, tutte all’interno di un labirinto senza via di uscita. Gli italiani sono consapevoli che un virus o uno scontro possano avere l’effetto domino mondiale che si sta vivendo attualmente.

I numeri non mentono, perché una famiglia su dodici in Italia è vicino alla povertà causa anche la stangata delle bollette di settembre e con un futuro incerto.

Reddito di base da 800 euro: come averlo?

I media chiamano questo periodo come massacro sociale e dalle tante interviste/sondaggi sono molti gli italiani che non accettano di vivere in questo modo. Il reddito di base universale è richiesto in ogni modo possibile, non essendo una misura correlata alla politica ma una vera svolta che con il nuovo Governo deve essere preso in considerazione (come già accade in moltissimi paesi del mondo).

In alcuni paesi europei si è partiti con un reddito di base universale sperimentale. Per esempio, in Galles viene percepita una cifra di 1.700 euro a ragazzi per un esperimento pilota per dar loro un incentivo di vita produttiva e professionale di alto livello.

La nuova iniziativa

Gli studi di questi anni hanno dimostrato che un reddito di base non rende le persone pigre, ma con una sicurezza per andare avanti e poter continuare con il proprio lavoro. L’iniziativa italiana consente di ricevere 800euro sul conto, chiamata Ubi For All ed è una lotteria privata che eroga il vincitore.

Una novità interessante perché inizia a sensibilizzare popolazione e Governo sull’importanza del Reddito Universale di base.

Per chi volesse partecipare per vincere gli 800euro al mese, basterà registrarsi al sito incrociando le dita.