Svelato il trucchetto per trovare in un attimo l’inizio del rotolo di nastro adesivo

Trucchetto per trovare l’inizio del rotolo di nastro adesivo, tu lo conosci? Con questo sistema diventa davvero facilissimo. Dimenticati dei minuti persi a cercare di trovare il verso giusto per utilizzarlo!

Con il sistema che ti stiamo per svelare, diventerà davvero semplicissimo trovare l’inizio del rotolo di nastro adesivo: così impiegherai solo pochi secondi. Prova questo trucco e ti garantiamo che non ne potrai più fare a meno.

Il trucchetto per trovare subito l’inizio del rotolo di nastro adesivo

Tra gli oggetti indispensabili, di quelli che non mancano mai in una casa, c’è ovviamente il nastro adesivo. Economico, utile e funzionale, presenta però un unico problema: la difficoltà, per tanti se non per tutti, a trovare l’inizio del rotolo per poterlo utilizzare.

Se come tanti anche tu adotti l’intramontabile tecnica di rotazione a caccia dell’inizio del rotolo, operazione questa frustrante e lunga, continua la lettura perché stiamo per svelarti un trucco del quale non potrai più fare a meno.

Oggi scopriamo come utilizzare al meglio questo oggetto e soprattutto come impiegare davvero solo pochi secondi per trovare il cosiddetto “capo di inizio”. Credi che non esista una tecnica efficace? Ti sbagli! Con questo sistema diventa veloce e semplicissimo!

Mistero svelato: così trovi subito il bordo del rotolo

Che stress ritrovarsi a dover utilizzare il nastro adesivo ma perdere minuti preziosi a cercare di trovare il suo inizio. Dimenticati della primitiva tecnica di rotazione! Oggi ti sveliamo un trucchetto che ti permetterà di utilizzare al meglio questo oggetto trovando il verso giusto in pochi minuti!

Hai bisogno solo di un forno a microonde! Sì, hai letto bene: questo elettrodomestico ti salverà! Tutto ciò che devi fare è posizionare il tuo rotolo di nastro adesivo all’interno del forno a microonde e azionarlo per 5 secondi a potenza medio-bassa.

Attenzione però: il rotolo di nastro adesivo è un oggetto infiammabile e quindi è altamente sconsigliato utilizzare il microonde a temperature alte o tenerlo al suo interno per più di un minuto.

Il calore generato dalle microonde, sarà in grado di sciogliere la colla quanto basta per consentirti di trovare l’inizio del rotolo di nastro adesivo in pochi secondi! E tu conoscevi questo trucchetto? Provalo e preparati a rimanere stupito!

E se non hai un forno a microonde a disposizione ma hai la necessità di dover utilizzare questo oggetto senza perdere troppo tempo, allora come fare? Nessun problema! Abbiamo altri consigli super utili per te.

Il primo: guarda con attenzione il rotolo. Può sembrare un’operazione banale ma ti garantiamo che non lo è. C’è un dettaglio che ti consente di individuare l’inizio del nastro: una cresta sottile e più scura rispetto al resto del nastro. Quello è il punto da individuare.

Il secondo: utilizza il dito per studiare il rotolo: fai scorrere il tuo pollice o indice sul nastro e fermati solo quando senti delle “creste” frastagliate: quelle ti consentiranno di trovare il punto di inizio.

Terzo consiglio: utilizza la farina! Ebbene sì, questo ingrediente è un tracciante, ti consente cioè di trovare facilmente l’inizio del rotolo di nastro adesivo. Versane un cucchiaio in una scodella contenente mezzo bicchiere di acqua, intingi le dita e inizia a passarle sul rotolo: la farina traccerà una linea bianca e tu troverai subito il bordo!

Anche la matita, il coltello e uno stuzzicadenti possono essere utilizzati come traccianti. Esistono dunque tanti rimedi per risolvere questo problema comune e fastidioso.