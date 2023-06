Metti una saponetta nel microonde, quello che succede poco dopo ti sorprenderà

Cosa succede se metti una saponetta nel microonde? Incredibile ciò che accade pochi minuti dopo. Mettiti alla prova con questo esperimento e vedi cosa succede.

L’esperimento casalingo a costo zero

Tutto ciò che abbiamo a casa e che utilizziamo quotidianamente può tornarci utile, anche in occasioni diverse da quelle per cui determinati prodotti nascono .

Prendiamo per esempio in considerazione una saponetta, di quelle classiche che avrai anche tu a casa e che impiegherai per il bucato a mano, per la pulizia del corpo o per le stoviglie.

Sai che cosa succede se la metti per soli 2 minuti nel microonde? Incredibile davvero il risultato finale. Oggi scopriamo per quale ragione tante persone stanno provando questo sistema.

Si tratta di un esperimento casalingo per nulla pericoloso e anzi molto interessante, che vale la pena testare. Hai solo bisogno di un piatto, una saponetta e di un forno al microonde. Le istruzioni da seguire sono semplicissime. Rimarrai senza parole per quello che succederà. I tuoi occhi assisteranno a qualcosa di incredibile.

Ciò che ti stiamo per spiegare è un esperimento scientifico che puoi riprodurre anche a casa tua, insieme ai tuoi bambini e in totale sicurezza. Potrai constatare con i tuoi occhi l’applicazione di una legge fisica che spiega un fenomeno molto curioso, quello dell’espansione di un materiale a seguito della compressione.

Procediamo con ordine. Per prima cosa prendi una saponetta, poggiala all’interno di un piatto e poi riponi quest’ultimo all’interno del tuo microonde. Impostalo per un tempo massimo di 2 minuti. Cosa succede? Vedrai che la saponetta “esploderà” trasformandosi in una sorta di schiuma bianca.

Perché si verifica questo fenomeno? Te lo spieghiamo dicendoti che stai assistendo all’applicazione diretta, su campo, della cosiddetta Legge di Charles che si basa sul principio di espansione. Ecco cosa accade nel dettaglio.

Se mettiamo una saponetta nel forno a microonde, essa si deformerà a causa del riscaldamento del vapore acqueo intrappolato al suo interno. Esso si espande andando così ad esercitare una pressione importante sulla parete delle bolle d’aria contenute nella saponetta, che chiaramente “esploderanno”. Questo esperimento lo puoi testare con qualsiasi sapone, ma i migliori sono senza dubbio quelli che contengono più bolle d’aria.

Sicuramente ti starai a questo punto domandano perché lo stato fisico della saponetta cambia. Facciamo luce anche su questa questione. Questo cambiamento di stato della materia dipende dal calore che la saponetta riceve dal microonde, dato che essa è formata da pori e condotti non asciutti ma al contrario molto umidi, i quali si espandono a contatto con il calore.

Perché allora la saponetta “esplode” ma non si scioglie? C’è una spiegazione anche a questo. Quando metti il sapone all’interno del microonde, le sue onde elettromagnetiche penetrano nei pori o condotti della materia.

È proprio il calore generato dalle onde elettromagnetiche che fa vaporizzare l’acqua contenuta all’interno della saponetta. Il vapore poi finirà con l’espandersi esercitando una pressione sulle pareti della materia e aumentando il suo volume. Ecco dunque spiegato cosa succede se metti una saponetta nel microonde e il perché di questo fenomeno.