Svelato il metodo della matita usato dai furbetti per spendere meno soldi con la TV

La tecnica dei furbetti per spendere meno soldi con la TV

La televisione, se utilizzata in maniera intelligente, è uno strumento davvero utile e piacevole. La possibilità di scegliere cosa vedere in TV ogni giorno ci consente di definire i nostri gusti e le nostre preferenze.

Possiamo optare per un documentario, un film storico o semplicemente una trasmissione di cucina: siamo a noi decidere come impiegare il nostro tempo davanti alla TV.

Con la possibilità poi di sottoscrivere degli abbonamenti, le offerte televisive proposte dalle varie reti sono ancora maggiori: pagando una quota, spesso mensile ma che può essere anche annuale, possiamo accedere alla visione anche di trasmissioni straniere che normalmente non possiamo vedere senza un abbonamento.

Certo, non tutti vogliono pagare un ulteriore canone, soprattutto per guardare la TV ed ecco che alcuni furbetti hanno messo in atto un sistema per risparmiare soldi senza rinunciare ai loro programmi preferiti: con il metodo della matita hanno accesso ai canali di tutto il mondo.

Il metodo della matita per vedere i canali di tutto il mondo

Per risparmiare il costo derivante dalla sottoscrizione agli abbonamenti televisivi, alcuni furbetti hanno studiato e messo in atto un sistema che consente loro di vedere i canali di tutto il mondo senza spendere un solo centesimo! Qual è questa tecnica? Stiamo parlando del metodo della matita.

Scopriamo come funziona. Ecco ciò che serve:

3 matite;

colla;

cavo della TV.

Per collegare la TV satellitare alle reti internazionali e in modo assolutamente gratuito, basta procurarsi 3 matite che dovranno essere private del loro rivestimento esterno. Con una pinza è possibile estrarre facilmente la mina.

Proprio queste ultime bisogna disporle su un foglio di legno compensato e dare loro la forma di una antenna. Fissare poi le mine tra di loro con la colla. Prendi un classico cavo della TV e sempre con l’aiuto di una super colla, incolla la tua antenna di mine al cavo. Ora non ti resta che posizionarla dietro al televisore e accendere il dispositivo. Ecco fatto.

Con il metodo della matita, i furbetti hanno la possibilità di poter guardare i programmi televisivi di tutto il mondo senza la necessità di sottoscrizione un abbonamento. Utilizzando solo 3 matite e un cavo, si può realizzare una antenna capace di trasmettere sulla tua TV anche i canali internazionali.

Sebbene questo metodo sia davvero efficace e funzionante al 100% il nostro consiglio è di comportarsi sempre con onestà, sottoscrivendo abbonamenti se necessario, per accedere a una programmazione variegata. Alcune persone si dilettano nella costruzione di antenne fai da te anche con altri oggetti, per esempio utilizzando delle lattine di Coca-Cola vuote e delle grucce per abiti.