Canone RAI, occhio alla doppia scadenza: fallo o rischi delle pesanti conseguenze

Canone RAI, attenzione alla doppia scadenza: ecco cosa devi fare per evitare di ritrovarti nei guai con l’Agenzia delle Entrate.

Presta attenzione alla doppia scadenza del canone RAI. Ecco che cosa devi fare: se non hai già provveduto, fallo subito altrimenti rischi di essere sanzionato.

Tassa sulla televisione: tutto quello che dobbiamo sapere

Il canone RAI è un tributo di possesso che deve essere versato obbligatoriamente anche se non si utilizzano i dispositivi elettronici presenti nelle case o negli uffici. A stabilirlo è la legge e se non si adempie a questo dettato normativo, si rischiano delle sanzioni anche piuttosto esose.

Persino chi vive all’estero ma continua ad avere residenza italiana, è costretto al pagamento di questa tassa che nel 2023 ammonta a 90 euro. Da qualche anno, più precisamente da luglio 2016, è obbligatorio pagare il canone RAI tramite addebito sulla bolletta della luce.

Dal 2024 potrebbero esserci delle novità. Si discute infatti nelle aule politiche di eliminare la voce del canone RAI dalla fattura energetica e di richiederne il pagamento tramite compilazione di una domanda da presentare al momento della dichiarazione dei redditi.

Alcuni politici si stanno battendo invece per l’abolizione del canone RAI, ipotesi questa che il Governo Meloni sembra però non condividere affatto. Ritornando al pagamento del canone RAI, attenzione alla doppia scadenza: se non hai provveduto già ad effettuare i versamenti dovuti o a compilare questa specifica domanda, rischi delle pesanti conseguenze.

Canone RAI, occhio alla doppia scadenza

Il pagamento del canone RAI è una tassa a cui non possiamo sottrarci, a meno che non si rientri in determinate categorie per le quali c’è la possibilità di esenzione dal versamento della tassa sulla televisione.

Per legge, possono non pagare il canone RAI:

i pensionati che abbiano compiuto 75 anni di età e con reddito annuo inferiore a 8000 euro;

i diplomatici;

i militari italiani;

i militari della NATO;

rivenditori di apparecchi elettronici.

In tutti gli altri casi, scatta l’obbligo di pagamento del canone RAI e se non si adempie a questa disposizione, si rischiano multe e sanzioni. A proposito del pagamento del canone RAI, attenzione alla doppia scadenza: proprio a luglio è necessario eseguire due operazioni. Se non hai già provveduto, fallo immediatamente perché altrimenti le conseguenze potrebbero essere pesanti.

Se hai optato per un pagamento rateizzato, è arrivato il momento di effettuare il bonifico tramite la compilazione del modello F24. Il termine ultimo per il pagamento è fissato al 31 luglio. Le restanti tre rate hanno queste scadenze:

31 gennaio;

30 aprile;

31 ottobre.

Qual è l’altra scadenza di cui devi ricordarti? Parliamo in questo caso della domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento del canone RAI. Essa può essere presentata solo dagli over 75 con un reddito inferiore agli 8000 euro annui. Anche in questo caso, ci sono delle date precise da rispettare: si deve inoltrare la domanda tra il 1 febbraio e il 31 luglio.

A quale ufficio si deve presentare il modello precompilato che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate? Rispondiamo anche a questa domanda: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Se non si dispone di una PEC, si può spedire la domanda, compilata seguendo le istruzioni presenti sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.