Il presidente nordcoreano ha assistito a un nuovo test sui missili

L’agenzia di stampa Kcna ha diffuso la notizia che il presidente del Nord Corea ha preso parte e ha supervisionato dei nuovi test strategici sui missili, e ha poi eseguito un ispezione alle flotte che si trovano nel mar del Giappone.

Queste nuove attività arrivano a pochi giorni dal vertice che si è tenuto tra USA, Giappone e Sud Corea a Camp David, dove le tre nazioni hanno potuto discutere di diverse problematiche tra cui anche la situazione in Nord Corea e in Cina.

L’agenzia di stampa nordcoreana ufficiale Kcna ha diffuso la notizia che il premier della nazione, Kim Jong-un, ha assistito in queste ore, prendendo la supervisione, ad un nuovo test strategico di missili da crociera.

Oltre ad aver partecipato a questa iniziativa ha poi deciso di ispezionare una delle sue flotte che si trovano nel mar del Giappone.

Continua perciò l’attività missilistica in Nord Corea dopo pochi giorni che si è tenuto il vertice a Camp David che ha visto la partecipazione del presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, il presidente giapponese, Fumio Kishida, e il presidente sudcoreano, Yook Suk-yeol.

Questo vertice è stato fortemente voluto per poter rafforzare il legame tra le tre nazioni vista la minaccia sempre più evidente che rappresenta il Nord Corea e le continue minacce che continua a dichiarare il presidente Pyonyang.

E non solo, infatti al centro del vertice non ci sarà solo la situazione che si sta vivendo con il Nord Corea ma anche quella che si sta vivendo in queste ultime settimana con la Cina e la sua assertività, ma anche la sua caparbietà nel voler riannettere i territori di Taiwan al suo.

C’è forte attenzione mondiale sui test in Nord Corea

Gli occhi del mondo sono puntanti sul Nord Corea da diverso tempo, soprattutto dall’inizio dell’anno e da quando Kim ha intensificato le attività militari in particolare quelle che riguardano i missili balistici e i test a essi correlati.

L’ultimo lancio era avvenuto proprio il mese scorso, quando un razzo non ben identificato era partito dal Nord Corea e aveva volato per circa mille chilometri nel Mar del Giappone.

Sia il Giappone che il Sud Corea avevano confermato questa attività e avevano parlato di un missile a lungo raggio. Il missile in quell’occasione dopo aver volato per mille chilometri era poi caduto al di fuori della zona commerciale che è di uso esclusivo del Giappone.

Questo lancio era il dodicesimo del 2023 ed era avvenuto in seguito alle minacce bellicose da parte del Nord Corea in seguito alle attività che gli aerei spia americani avrebbero eseguito sul suo territorio.

Se da una parte c’è il Nord Corea che ha intensificato moltissimo la sua attività militare con lanci di missili periodici, la realizzazione del primo satellite spia e il test di lanci su missili di nuova generazione, dall’altra c’è l’alleanza che si è creata tra USA, Sud Corea e Giappone.

Le tre nazioni in seguito al vertice hanno deciso di creare delle collaborazioni più intense. Durante il vertice a Camp David si è infatti discusso di come intensificare le esercitazioni congiunte ma anche di come creare una cooperazione per rafforzare la sicurezza nei territori interessati.

Tra questi territori interessati ci sono ovviamente i confini con il Nord Corea e quelli con la Cina. Tutto ciò sarà necessario non solo per avere una risposta immediata in caso di crisi ma anche per migliorare la condivisione di informazioni e la comunicazione tra le nazioni.