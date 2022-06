Supermercato, vacci a quest’ora e in questo giorno: alla cassa ti fanno pagare la metà

Supermercato: per fare la spesa vacci a quest’ora e in questo giorno: puoi risparmiare tempo e denaro. Alla cassa ti fanno pagare la metà.

Quando andare a fare la spesa al supermercato? Quali sono gli orari migliori? Vacci a quest’ora ed in questo giorno: alla cassa ti fanno pagare la metà.

Con Google Maps è possibile conoscere quali sono i momenti migliori della giornata in cui andare a fare la spesa al supermercato. Google Maps analizza i trends di affollamento nei supermercati, nei locali e nelle strade.

Supermercato, il migliore giorno per fare la spesa: basta chiedere a Google Maps

Nessuno ama fare la fila, per questo è bene comprendere quando è meglio andare a fare la spesa al supermercato per evitare lo stress e la pessima esperienza di impiegare troppo tempo.

Con il servizio di geolocalizzazione Google Maps è possibile scoprire quali sono le fasce orarie migliori della giornata per fare la spesa al supermercato. Sfruttando i dati degli utenti tramite gli smartphone, è possibile analizzare i trend di affollamento (quartieri, strade, centri commerciali, locali, negozi e supermercati).

Grazie al servizio di geolocalizzazione della mappa di Google è possibile svelare quali sono gli orari in cui c’è più folla per fare la spesa. Come fare a sapere se in un determinato supermercato c’è coda per fare la spesa?

Basta ricercare su Google il punto vendita in cui è possibile recarsi per fare la spesa. Scorrendo in basso è possibile visualizzare un grafico con tutti i dati necessari.

È possibile scoprire i tempi di attesa per ciascun giorno della settimana e scoprire in tempo reale se il supermercato è affollato. L’applicazione Google Map è utilissima in quanto fornisce informazioni utili sul tempo di permanenza dei consumatori all’interno dello store.

Supermercato: qual è il migliore giorno per fare la spesa?

Secondo le stime di certe statistiche, il giorno migliore per fare la spesa è il mercoledì: è quanto ha rilevato una ricerca del New York Daily News condotta due anni fa.

Il mercoledì è anche il giorno in cui i supermercati inseriscono le offerte e le promozioni. Pertanto, oltre a non fare la fila è possibile anche risparmiare i soldi ed evitare lo stress. La fascia oraria migliore per fare la spesa il mercoledì è quella compresa tra le 9.00 e le 11.00.