Non circolare mai senza questo documento: ti prendi 3464€ di multa

Sappiamo come guidare un’auto sia tutt’altro che semplice dovendo fare particolare attenzione alle numerose regole del Codice della Strada, ad esempio per circolare dovremo avere sempre con noi questo particolare documento.

Non solo, l’automobile risulta così impegnativa da utilizzare anche per altri rischi come quello ambientale o del traffico. Inoltre, essendo un enorme e pesante mezzo, dovremo far attenzione a non colpire niente e nessuno per non danneggiare la città o ferire i pedoni in un attimo di distrazione.

Senza tutti i documenti in regola non verremo risarciti in caso di incidente

Come detto, inoltre, fra i vari obblighi previsti dal Codice della Strada c’è quello di portarsi sempre dietro un documento in particolare. Stiamo ovviamente parlando dell’RCA, la quale dovrà essere sempre con noi quando circoliamo.

In caso, contrario, quindi, andremo incontro ad una sanzione che può arrivare sino ai 3.464 euro. La cifra sarà così elevata da pagare perché il Codice della Strada ritiene quest’infrazione come “grave”.

Più un comportamento sarà pericoloso, infatti, peggiori saranno le conseguenze per il guidatore. Ad esempio, sempre parlando del Codice della Strada, quest’ultimo indica come un automobilista fermato per un livello troppo alto d’alcool nel sangue non rischierà solo una multa ma anche la reclusione.

Restando in tema di documenti da avere sempre con se, per chi guida senza assicurazione, oltre alla sanzione ci sarà anche un mancato risarcimento del danno subito in caso di incidente.

Molti giudici, infatti, hanno stabilito come un guidatore senza assicurazione anche in caso di totale assenza di colpa in un incidente, non potrà ottenere un risarcimento dei danni, ne per quanto riguarda l’auto ne per quelli fisici.

Se non avremo con noi questo documento incapperemo in una multa di 3.464 euro

Questa decisione, quindi, è stata presa dai giudici perché secondo loro un veicolo senza assicurazione non dovrebbe nemmeno circolare su strada. Di conseguenza, senza questa prima infrazione non si sarebbe arrivati ad essere vittima di un incidente stradale.

La situazione, quindi, ha fatto così discutere che in merito è intervenuta la Corte di Cassazione che ha stabilito come l’assicurazione deve in ogni caso risarcire il guidatore giudicato vittima del sinistro.

Nello specifico circolare senza il documento dell’assicurazione non può essere giudicato un reato tale da negare persino un risarcimento. Infine, quindi, la vicenda si è conclusa con il guidatore che è stato risarcito per i danni fisici e del veicolo riportati nell’incidente, dovendo però comunque pagare la multa di 3.464 euro.