Supermercato, mai fare la spesa a quest’ora: costa tutto il doppio | Eppure ci andiamo sempre

Il supermercato è uno di quei luoghi che ormai visitiamo almeno tre volte a settimana, per acquistare beni di prima necessità, alimenti e tutto ciò che serve per la casa. Ma sapevate che c’è un orario in cui è possibile trovare offerte migliori al supermercato?

I rincari dovuti all’inflazione, prezzi lievitati tantissimo stanno incidendo non poco sulla vita di tutti i giorni. Di solito, quasi tutti tendiamo ad andare al supermercato agli stessi orari, di solito tra le 9 e le 10 di mattina e l’ora di pranzo, in cui si è più liberi.

Ma sapevate che c’è un orario nei supermercati dove potreste trovare prezzi scontati almeno del 50%? Se non ci credete ve lo sveliamo noi. Ecco qual è questa fascia oraria privilegiata.

Al Supermercato si paga la metà, ma solo in questi orari!

Non tutti sanno che esistono degli orari perfetti per andare a fare la spesa al supermercato, riuscendo anche a trovare offerte più vantaggiose.

Ma com’è possibile se le offerte durano di solito tutto il giorno? È vero, le offerte indette dai supermercati di solito durano per un periodo di tempo preciso, in qualsiasi fascia oraria.

Le offerte così dette “da volantino“, infatti sono reperibili nella specifica catena di negozi tutto il giorno, da una data all’altra, quindi qualsiasi orario per recarsi al supermercato va bene.

Ma se volete risparmiare almeno la metà del costo della vostra spesa, c’è un orario specifico da rispettare: solo in quel momento troverete prezzi mai visti e potrete approfittare di vere offerte vantaggiose.

Una storia che sembra surreale vero? E invece non è così.

Infatti, di solito con l’avvicinarsi dell’orario di chiusura del negozio, molti store mettono delle offerte non pubblicizzate, soprattutto per prodotti che si avvicinano alla scadenza.

È un po’ come i “last minute” dei supermercati: un prodotto sta per scadere? Per non sprecare si vendono a metà prezzo, da consumare ovviamente entro pochi giorni.

Questo metodo è utilissimo se si vuole risparmiare tanto sulla propria spesa, tra l’altro è un’azione molto utile per non sprecare cibo inutilmente. Infatti, questi prodotti se non vengono smaltiti verranno poi buttati dai supermercati.

Altri trucchi per risparmiare sulla spesa al supermercato

Oltre a queste offerte “nascoste” dell’orario di chiusura, per risparmiare sulla propria spesa ci sono altri trucchi da poter seguire.

In primis, bisogna utilizzare Google Maps: direte voi, ma cosa c’entra l’app satellitare del motore di ricerca?

Questo risulta utilissimo per monitorare i supermercati nelle vicinanze, scoprendo quali sono i trend di ognuno e le offerte in quel momento attive.

Facendo così, si può capire quando le diverse catene o negozi decidono di piazzare le loro offerte, scoprendo così quando è il momento migliore per fare la spesa.

In più, Google Maps ti indica anche qual è l’orario meno affollato nel tuo supermercato, quello adatto per fare la spesa senza stress e senza coda.

Inoltre, non tutti sanno che il mercoledì è un giorno propizio per la spesa: in questo giorno della settimana, infatti, molti supermercati aumentano le offerte, mettendo quelle più interessanti della settimana.

Annotate tutti questi accorgimenti: vedrete che fare la spesa non sarà più uno stress e una scocciatura, ma andrete al supermercato con uno spirito del tutto diverso e le vostre tasche ringrazieranno.