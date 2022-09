Supermercati, la nuova terribile truffa: resti senza un soldo mentre prendi lo scontrino

La nuova truffa svuota carta di credito avviene proprio nei supermercati e bisogna fare molta attenzione. Tutto accade in pochi attimi, mentre si paga la spesa.

Si sta vivendo un periodo molto difficile e strano, dove tutto aumenta a vista d’occhio e dove non si ha più il controllo di nulla. La tecnologia dovrebbe aiutare e agevolare le varie operazioni, ma ci sono strumenti introdotti appositamente per evitare il pagamento con i contanti al fine di attuare una vera e propria lotta all’evasione fiscale.

I supermercati vendono i prodotti alimentari adeguando i prezzi alla crisi attuale, per questo gli italiani cercando di attuare ogni modo possibile per risparmiare. Ma anche in un luogo apparentemente tranquillo, si nascondo insidie e la nuova truffa ne è un esempio palese.

Caro prezzi, i supermercati e il rialzo dei costi della spesa

Come anticipato, il momento che si sta vivendo è quasi impossibile da descrivere. A seguito della pandemia da Covid e dopo lo scontro con l’Ucraina, l’effetto domino che si è creato ha portato i prezzi alle stelle.

Infatti, non ci sono solo le bollette di gas e luce a subire aumenti importanti, ma anche il caro spesa non è indifferente. La spesa al supermercato è un vero lusso, tanto che le famiglie cercano di non acquistare prodotti in più ma solo il necessario per la propria sopravvivenza. L’inflazione e la mancanza delle materie prime, rendono i prodotti alimentari cari e proibitivi.

Non solo, anche le persone più attente possono cadere nelle trappole studiate dal supermercato – alcune delle quali altamente intelligenti. Che cosa vuol dire? In alcuni casi ci sono delle strategie che fanno spendere molto agli italiani, sino a svuotare completamente il conto seppur in maniera quasi del tutto inconsapevole.

Truffa dei supermercati, cosa sta succedendo?

Ogni catena di distribuzione attua delle strategie mirate al risparmio, che in realtà celano – seppur non sempre – delle truffe combinate. In questo caso specifico, si parla di trucchi psicologici che accompagnano il consumatore a spendere sino al 30% in più.

C’è un modo per difendersi in realtà, infatti è bene uscire di casa con la lista della spesa segnandosi i prodotti must have per la casa e la famiglia. Questo significa entrare all’interno del supermercato e non guardare altro se non i prodotti sulla lista, mancanti in casa. Senza la lista si rischia di acquistare della merce completamente inutile.

Inoltre, oggi i supermercati propongono delle confezioni di cibo con un packaging importante e poca quantità al suo interno. È quindi bene osservare il prezzo al chilo e rendersi conto di quanto prodotto ci sia veramente all’interno.

Ma il fatto grave è ancora un altro: in moltissimi parlano di una truffa che si aggira sul web, studiata appositamente per giocare con la necessità di risparmio per poi attuare uno svuota conto da non sottovalutare. Ci sono dei veri e propri truffatori che si vendono come note aziende di supermercati, proponendo di buoni spesa ricchissimi.

Per ottenerli, l’utente è invitato a rispondere ad un sondaggio facile e veloce. Considerando che oramai si fa tutto sul web, gli italiani rispondono al sondaggio: al termine, viene chiesto un contributo spese per la spedizione del buono direttamente a casa, tanto che sembra una richiesta più che normale e corretta.

Facendo questo pagamento tramite carta di credito, i truffatori riusciranno ad avere l’accesso diretto e prendere la cifra che desiderano. Per questo motivo si consiglia di non rispondere ad alcun sondaggio e, in caso di dubbio, chiedere direttamente al supermercato. In ogni caso, mai rilasciare i dati della carta di credito online soprattutto su siti non certificati e sicuri.