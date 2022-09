Donne in pensione a 58 anni, in questo caso si può eccome: basta soltanto un requisito

Donne in pensione a 58 anni? Se risponde ad un requisito fondamentale la richiesta va a buon fine e si può finalmente dire addio alle ore massacranti di lavoro.

Il tema delle pensioni è sempre molto caldo e con il Governo uscente le domande senza risposta sono sempre di più. Si teme un cambiamento in negativo e, spesso, anche gli enti preposti non riescono a supportare le varie variabilità sul tema.

Il 25 settembre ci sono le elezioni e dal giorno dopo si avrà una nuova formazione di Governo e non poche novità sulle pensioni. È normale non avere certezze, ed è per questo che il Governo uscente sta già lavorando perchè nulla vada perduto o facendo in modo che le pensioni siano più chiare burocraticamente parlando. Per le donne in pensione a 58 anni, qual è il requisito richiesto?

Militari e pensione di anzianità

Si parla di pensioni e di tutti i requisiti che bisogna avere per smettere di lavorare prima del tempo. Ovviamente ci sono varie opzioni, ma nel 2022 il personale militare e delle forze di polizia possono chiedere di andare in pensione all’età di 58 anni.

Prima di vedere qual è il requisito per una donna che vuole andare in pensione a questa età, apriamo un attimo una parentesi sul sistema pensionistico delle Forze Armate. Ai tempi, la legge Fornero non ha modificato questi requisiti e sono attualmente in vigore (salvo prossime future modifiche).

Il sistema delle pensioni che riguarda le Forze Armate è completamente diverso da quello che riguarda i lavoratori. I militari, infatti, possono cessare il servizio e chiedere di andare in pensione a 58 anni se hanno maturato 35 anni di contributi.

In alternativa, con 41 anni di contributi versati possono andare in pensione a prescindere dall’età. Ci sono alcuni soggetti che hanno iniziato a lavorare a 18 anni, per questo possono già uscire a 59 anni.

In ogni caso, la pensione scatta dopo 12 mesi dalla domanda e sempre in merito alla maturazione dei vari requisiti richiesti.

Donne in pensione a 58 anni: il requisito richiesto

Non solo militari, anche le donne lavoratrici possono andare in pensione a 58 anni nel 2022. Si chiama Opzione Donna e prevede di poter accedere alla pensione con una anzianità contributiva minima accumulata di 35 anni.

La possono richiedere le donne che hanno lavorato come dipendenti da privati o nella pubblica amministrazione. Così come per i militari, la finestra mobile è di 12 mesi e le tempistiche sono lunghe.

Le lavoratrici autonome possono richiedere la pensione a 59 anni, ma i tempi di attesa previsti sono di 18 mesi dopo la maturazione di tutti i requisiti. Attenzione, come previsto dalla legge italiana non saranno computabili al calcolo tutti i periodi di disoccupazione – malattia e aspettativa. Per maggiori informazioni rivolgersi all’INPS o al CAF di competenza.