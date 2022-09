Kate Middleton non trasporta mai la valigia in stiva, il motivo spiazza i sudditi

Kate Middleton stupisce sempre tutti e si è scoperto che non trasporta mai la sua valigia nella stiva dell’aereo. La motivazione? Vi lascerà a bocca aperta.

Kate Middleton è entrata nel cuore delle persone perchè autentica, elegante e dolcissima in ogni occasione. Una donna intelligente e una mamma premurosa, che porta avanti le sue battaglie e non si tira mai indietro dinanzi alle nuove sfide. Mentre in queste ore sta supportando il marito a seguito della perdita dell’amata nonna Regina Elisabetta, alcuni media hanno svelato qualcosa di inaspettato. Kate non è solita lasciare la valigia nella stiva, perchè? L’arcano è stato finalmente risolto.

Kate Middleton viaggia in economy con i figli

Kate Middleton è la moglie del Principe William e come tale deve sottostare ad un protocollo reale. La dolce mamma di tre figli è sempre stata la candidata perfetta come Regina perché amata dai sudditi e non solo.

Infatti, la donna riesce a coniugare benissimo il suo ruolo con le regole del Regno e una vita il più possibile normale. In molte interviste lei e William hanno dichiarato di voler dare ai figli una vita “normale” per quanto sia possibile.

Dall’accompagnare loro a scuola, sino ad una corsa nel parco e portare i cani a passeggio. Tutto questo si aggancia perfettamente alla decisione di Kate nel voler volare in economy insieme ai figli.

I passeggeri dell’aereo che da Londra è atterrato in Scozia si sono trovati Kate Middleton con i suoi George, Charlotte e Louis e due agenti della scorta: tutti in economy. Lo ha riportato il Mirror, mettendo l’accento sul fatto che sia una persona senza grilli per la testa e durante il viaggio ha mantenuto un profilo basso.

Un video su Tik Tok ha lanciato la notizia, ripreso e postato da un passeggero che si è ritrovato con lei a pochi metri di distanza. Il passeggero ha voluto poi evidenziare di come a bordo nessuno abbia scattato video e foto, per rispettare la privacy della duchessa e dei suoi figli.

In quel periodo, Kate ha raggiunto Balmoral non ancora consapevole di quello che sarebbe poi accaduto alla Regina. Una ultima estate tutti insieme che ricorderanno per sempre.

Perché Kate Middleton non lascia mai il bagaglio in stiva?

Come accennato, Kate vuole far vivere ai figli una quotidianità normalissima – ove possibile – per fare in modo che non crescano sotto una campana di vetro e abbiano una loro visione del mondo.

Quello che ha stupito tutti è il fatto che Kate Middleton non lasci mai la valigia dei vestiti dentro la stiva dell’aereo. La corrispondente reale Emily Andrews ha rivelato il motivo durante la sua partecipazione al programma Gala.

La duchessa acquista un posto in più sull’aereo per poter posizionare la sua valigia e non metterla in stiva. Le ragioni? Non vuole che i suoi abiti possano subire danni, considerato il trattamento riservato ai bagagli che si trovano in stiva.

È un piccolo segreto di stile, perché lei vuole essere impeccabile davanti agli occhi delle persone anche dopo ore di volo. Volente o meno, Kate è anche una influencer e spesso lancia nuove mode mandando in sold out moltissimi e-commerce.