Supermercati e negozi aperti l’8 dicembre 2022 per la Festa dell’Immacolata

Numerosi gli esercizi commerciali che oggi, 8 dicembre 2022, restano aperti in occasione della Festa dell’Immacolata.

Oggi 8 dicembre 2022, è la Festa dell’Immacolata e come da tradizione le famiglie italiane realizzano l’albero di Natale. Anche quest’anno però sono numerosi gli esercizi commerciali che hanno scelto di restare aperti per i consumatori, tra questi diversi supermercati, outlet, negozi e centri commerciali.

Supermercati e negozi aperti per la Festa dell’Immacolata

L’8 dicembre è una data molto importante per chi celebra il Natale e per chi appartiene alla religione cattolica, non solo è la Festa dedicata all’Immacolata ma è anche la giornata in cui le famiglie italiane si riuniscono per realizzare il tradizionale albero natalizio.

Questa usanza, ancora oggi molto viva, è il segno dell’avvicinarsi del Natale e per molti rappresenta l’inizio alla corsa dei regali. Fino a qualche anno fa in questa giornata, ogni esercizio commerciale chiudeva mentre negli ultimi anni sono numerosi gli esercizi commerciali che scelgono di restare aperti anche in occasione di questa festività.

Alcuni di loro svolgono il normale orario lavorativo mentre altri scelgono di optare per un orario lavorativo ridotto. Sono comunque tantissimi i supermercati, gli outlet, i negozi e i centri commerciali da Nord a Sud Italia che resteranno aperti in questa giornata.

Questa scelta è sicuramente un’opportunità per i consumatori di dedicarsi ai regali natalizi e di fare shopping in una giornata di festa.

Gli esercizi commerciali aperti

La catena dei supermercati Esselunga sarà aperta con un’apertura straordinaria, infatti i supermercati seguiranno questo orario dalle 8 alle 20 con orario continuato. In alcuni casi isolati i supermercati Esselunga adotteranno l’orario per i giorni festivi che però cambia di poco dal precedente, c’è infatti la differenza di una sola ora. Per conoscere ogni orario di ogni supermercato appartenente a questa catena basta recarsi sul sito ufficiale e nella sezione “cercare negozi” trovare quello di vostro interesse.

La catena supermercati Carrefour osserverà invece orari di apertura differenti da quelli festivi, in genere tutti i supermercati adotteranno l’orario continuato dalle 7 alle 21. Per essere certi che il punto vendita di nostro interesse sia aperto nelle ore a noi interessante, anche in questo caso, sarà sufficiente recarsi sul sito e conoscere i dettagli degli orari di ogni singolo punto vendita.

Per i supermercati Conad invece non c’è nessuna direttiva unica aziendale da seguire, ogni punto vendita deciderà per proprio conto quale orario adottare, per conoscere gli orari del punto vendita interessato sarà bene fare riferimento al sito ufficiale.

I supermercati Pam resteranno aperti nella fascia orario continuato dalle 8 alle 22, solo in alcuni casi d’eccezione sarà applicato un orario ridotto, anche in questo caso il consiglio è quello di controllare sul sito ufficiale l’orario adottato dal punto vendita di interesse.

Lidl invece ha optato per aprire i propri supermercati adottando l’orario festivo, quindi per conoscere nel dettaglio gli orari del punto vendita è necessario recarsi sul sito ufficiale e controllare.

Coop invece non ha lanciato nessuna direttiva generale, e ogni punto vendita potrà applicare l’orario più opportuno. È possibile consultare gli orari scelti attraverso il sito ufficiale, in linea di massima l’orario di apertura dovrebbe avvenire tra le 8.30 del mattino e le 9, e l’orario di chiusura tra le 19.30 e le 20.30.

Le catene più famose a livello nazionale e mondiale tra cui Ikea, Leroy Merlin, Decathlon, Mediaworld, Unieuro, Trony e Euronics seguiranno i classici orari di apertura e chiusura.

Ecco invece una lista degli outlet che saranno aperti nella giornata odierna e i rispettivi orari:

– Barberino Designer Outlet osserverà l’orario 10-20;

– Castel Guelfo The Style Outlets applicherà l’orario 10-20;

– Castel Romano Designer Outlet sarà aperto dalle 10-20;

– Città Sant’Angelo Village Outlet opterà per l’orario 10-21;

– Fidenza Village osserverà l’orario 10-20;

– Franciacorta Village sarà aperto 10-20;

– La Reggia Designer Outlet rimarrà aperto 10-21;

– Mantova Village seguirà questa fascia oraria 10-20;

– Mondovicino Outlet Village sarà attivo 10-20;

– Noventa di Piave Designer Outlet le aperture sono previste per l’orario 10-20;

– Palmanova Village applicherà l’orario 10-20;

– Puglia Village ha optato per l’orario 10-21;

– Scalo Milano i negozi saranno aperti dalle 10-21;

– Serravalle Designer Outlet seguirà questo orario 10-20;

– The Mall Firenze sarà operativo dalle 10-19;

– The Mall Sanremo lo troveremo in funzione dalle 10-19;

– Torino Outlet Village osserverà il seguente orario 10-20;

– Valdichiana Village applicherà il seguente orario 10-20;

– Valmontone Outlet segue questa fascia oraria 10-21;

– Isole Sardinia Outlet lo troviamo aperto dalle 10-21;

– Sicilia Outlet Village sarà aperto dalle 10-21.