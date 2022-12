X-Factor, le anticipazioni della finale: ‘Sarà una grande festa’

Giovedì 8 dicembre andrà in onda X-Factor – La Finale 2022, ecco tutte le anticipazioni della conferenza stampa.

I finalisti di questa edizione di X-Factor che si esibiranno sul palco del famoso Mediolanum Forum di Assago sono: Linda, i Santi Francesi, Beatrice Quinta e i Tropea.

A sostenerli ci saranno i loro giudici: Fedez, Ambra, Dargen d’Amico e Rkomi. L’appuntamento imperdibile con la finale del talent è giovedì 8 dicembre alle ore 21.15 in diretta su Sky e in streaming sulla piattaforma Now. Solo la finale è in simulcast su TV8 in chiaro.

Le anticipazioni della conferenza stampa a Milano

Purtroppo è arrivata la fine del lungo viaggio sia musicale che umano, colmo di emozioni e soprattutto di colpi di scena iniziato con le classiche Audition, chiamato X-Factor 2022.

Sono rimasti soltanto in quattro e tutti vogliono vincere la finale di #XF2022, loro sono: Linda, i Santi Francesi, Beatrice Quinta e i Tropea.

Ad accompagnarli durante tutto il percorso ma soprattutto durante l’ultimo live sono i loro giudici, rimasti perfettamente in equilibrio con un solo concorrente a testa.

A tenere le redini della serata sarà Francesca Michielin che ha fatto da conduttrice durante tutta l’edizione 2022.

La conduttrice e cantante, nonché ex concorrente di X-Factor, ci racconta durante la conferenza stampa (tenutasi oggi a Milano) che chiunque sia il vincitore sarà un’emozione pazzesca e ammette che l’annuncio del vincitore è quello che la ‘gasa’ di più.

La conduttrice continua spiegando che la tensione è altissima in quanto l’asticella, arrivati a questo punto della gara, è molto alta.

L’emozione si fa sentire e il livello di talento al quale quest’anno sono arrivati è altissimo.

I commenti dei giudici e dei concorrenti

I commenti durante la conferenza stampa sono stati molteplici, i Tropea ad esempio affermano:

“Siamo felici di poter partecipare alla finale, per noi sarà una festa, la gara c’è, ma siamo contenti del percorso che abbiamo fatto finora; vogliamo portare gioia e poi abbiamo raggiunto il minutaggio massimo possibile suonato a X Factor”.

I colleghi su questo sono tutti d’accordo: Beatrice, Linda e i Santi francesi.

Quest’ultimi raccontano di come X-Factor gli abbia dato la possibilità di esprimersi in totale libertà, senza però stravolgere il loro essere e per questo motivo sono particolarmente felici del loro percorso.

Ringraziano così il loro giudice Rkomi e dato che si parla di ringraziamenti citiamo anche Ambra che ha riservato delle bellissime parole ai suoi concorrenti:

prova grande stima nei loro confronti in quanto sono stati gli unici concorrenti ad andare al ballottaggio ogni singola puntata ma nonostante ciò non hanno mai mollato.

Il giudice continua affermando di aver imparato tanto, più lei da loro, crede siano un esempio di resistenza ed è per questo che per Ambra hanno già vinto sotto tutti i punti di vista.

Come Ambra anche Fedez ha elogiato la sua Linda: il giudice è felicissimo che Linda sia arrivata fin qui, in finale.

La giovane ammette che il percorso fatto ad X-Factor è stato particolarmente bello sia a livello umano che a livello artistico, seppur con molti alti e bassi che ha superato grazie a persone fantastiche conosciute all’interno del programma.

La giovane ha ringraziato il suo giudice con tutta la spontaneità che finora l’ha contraddistinta.

Altro giudice a spendere belle parole per la propria concorrente è Dargen d’Amico che parla di Beatrice Quinta:

“Ci siamo incrociati alle Auditions, poi io alla fine ho avuto la fortuna di aver fatto poco, ho guardato lei esprimersi e fiorire”

Ovviamente anche per lui arriva la risposta da parte della sua Bea che ci tiene tanto a precisare quanto sia stato importante per lei il suo mentore e quanto in realtà abbia fatto per lei:

“ho vissuto questa esperienza come fossimo un vero duo. Lui è sempre stato presente, sul pezzo, ci siamo completati e trovati.”

Come si svolgerà la serata

L’ultimo live sarà diviso in tre manche, al termine di queste tre il concorrente che riceverà meno voti dal pubblico sarà eliminato della gara.

Durante la prima manche vedremo quattro bellissimi duetti, ogni concorrente sarà affiancato dalla presentatrice di quest’anno nonché bravissima cantante ed ex concorrente di X-Factor, Francesca Michielin.

La seconda manche invece propone i Best Of: i tre concorrenti rimasti in gioco si esibiranno con i brani che durante le settimane precedenti hanno presentato.

L’ultima manche, ovvero la finale, dedicherà l’attenzione agli inediti. Gli ultimi due concorrenti rimasti in gara presenteranno il loro inedito. Sarà il pubblico a decretare il vincitore di questa edizione di X-Factor 2022.

Tra una manche e l’altra, per spezzare la tensione, ci saranno diverse esibizioni: sia dei quattro giudici sia di Francesca Michielin.

Questi ultimi hanno preparato delle performance speciali ideate proprio per il palco del Mediolanum Forum per la finale X-Factor 2022.

Fedez in particolare presenterà il suo singolo nuovo in anteprima, ‘Crisi di Stato‘ è intitolato e sarà disponibile su tutte le piattaforme proprio dopo la finale a partire da mezzanotte.

Gli ospiti dell’ultimo live di X-Factor 2022

I Pinguini Tattici Nucleari porteranno sul palco della finalissima di X-Factor 2022 tutta la loro energia.

Appena tornati sulla scena con il nuovo album ‘fake news’, la band multiplatino con il singolo Giovani Wanabbe che ha preannunciato il disco nuovo sarà il primo ospite dell’ultimo live.

‘Fake news‘ racchiude 14 brani che raccontano gli ultimi due anni trascorsi dalla band.

Due anni per loro decisivi, due anni in cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno raccolto importanti certificazioni.

Numeri da record per quanto riguarda gli streaming, gli spettacoli dal vivo (che contano 300mila biglietti venduti solo nell’estate del 2022 e due date del Tour negli stadi 2023, Roma e Milano, andate sold out in tempo record).

Secondo ospite dell’ultimo live i Meduza: con 15 miliardi di streaming totali e oltre 900 milioni di visualizzazioni su YouTube hanno scalato le classifiche globali.

Conquistando anche la classifica dei 20 album che nel 2021 sono stati i più streammati.

Dove guardare la finalissima

Non ci resta quindi che aspettare giovedì per godere di tutte le esibizioni e per sostenere gli artisti in gara.

X-Factor 2022 – La Finale: giovedì 8 dicembre ore 21:15 su Sky o in simultanea su TV8 o in streaming su Now.