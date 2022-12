Marmo sporco e opacizzato, come lucidarlo: il rimedio naturale

Il marmo è un materiale molto pregiato che dona all’ambiente eleganza e raffinatezza, proprio per questo è molto costoso. Bisogna prendersene cura tutti i giorni, per lucidarlo e pulirlo in modo impeccabile è necessario mettere in pratica un rimedio naturale: scopriamo come fare.

Il marmo è un materiale delicato e pregiato a cui bisogna far molta attenzione e va curato tutti i giorni in maniera perfetta. All’interno delle abitazioni, viene utilizzato per i ripiani o anche per il pavimento. Ma come bisogna fare per donare maggior brillantezza al marmo? Esiste un rimedio naturale che lo farà tornare splendente.

Il marmo è delicato?

Come ben sapete, con il passare del tempo il marmo comincia a rovinarsi e a perdere tutta la sua brillantezza fino a diventare opaco. Proprio per questo, è importante prendersene cura tutti i giorni, pulendolo ed igienizzarlo in maniera perfetta. Ovviamente, dovete fare anche attenzione a non sbattere gli oggetti violentemente sulla superficie, perché è un materiale molto delicato ed è facile che si formino dei graffi.

Per lucidare una superfice di marmo in modo naturale è molto semplice. Vi serviranno pochi ingredienti e ci metterete veramente poco tempo. Ma come possiamo fare? Ve lo sveliamo subito: scopriamo di più.

Lucidare il marmo con un procedimento naturale

Per lucidare un pavimento in marmo vi servirà una bacinella di acqua tiepida e tre panni in microfibra. Prima di tutto, rimuovete la polvere dal marmo e versate un cucchiaio di sapone liquido in ogni litro d’acqua che utilizzerete. Poi immergete un panno in microfibra, strizzatelo per bene, passatelo sulla zona interessata e asciugate.

Se non ci sono delle macchi ostinate, sarà necessario solamente l’acqua. E’ meglio utilizzare elementi naturali, perché i prodotti troppo aggressivi potrebbero danneggiare il marmo. La scelta del panno in microfibra non è a caso, infatti, è un materiale morbido e non rovinerà la superfice.

Le nostre nonne, utilizzavano addirittura un panno di lana o un vecchio maglione per lucidare il marmo in maniera impeccabile. Ma ci sono altri metodi naturali per donare maggior brillantezza, ad esempio, potete mischiare il bicarbonato di sodio e acqua, in questo caso non strofinate il composto, dovrete solamente lasciarlo agire e se il marmo è troppo sporco ripetete l’operazione più volte.

Vi consigliamo di provare qualsiasi ingrediente in una zona nascosta, in questo modo non rischierete di rovinare la superfice. Inoltre, se il marmo risulta troppo opaco o danneggiato, contattate dei marmisti professionisti.

Bisogna fare attenzione, perché è un materiale naturale e vivo, quindi moltissime sostanze potrebbero causare danni irriparabili. Ma siamo sicuri che questi metodi che vi abbiamo appena spiegato, faranno tornare il vostro marmo più lucente di prima, non ve ne pentirete. Il risultato lascerà a bocca aperta amici e parenti.