Andrea Bocelli, la famiglia accoglie un nuovo arrivato: lo scatto sui social

Andrea Bocelli ha accolto nella sua famiglia un nuovo arrivo commovendo tutti quanti. Ecco di chi si tratta.

Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo che grazie al suo timbro vocale è riconosciuto come uno dei migliori tenori che ci siano mai stati nel mondo della musica internazionale.

La sua famiglia proveniva da dei contadini e ha vissuto la sua infanzia dell’adolescenza in campagna prima di entrare in un collegio per imparare la scrittura in Braille per via di un glaucoma.

Andrea Bocelli: il nuovo arrivo in famiglia

Successivamente, all’età di 12 anni, a seguito di una forte pallonata ricevuta in faccia perde completamente la vista ma questo non lo arrende e prosegue i suoi studi fin quando non si laurea in giurisprudenza.

Dopo qualche anno prende anche il diploma in canto lirico e comincia a lavorare in vari locali come cantante di piano bar e come corista in alcune chiese prima di intraprende la sua carriera artistica.

Nel 1992 registra la demo del brano Miserere, che in seguito viene cantata da Zucchero Fornaciari e da Luciano Pavarotti ma il manager di Fornaciari rimasto rapito dalla sua voce gli fa ottenere un contratto con la Sugar, casa discografica di Caterina Caselli.

Così, nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo vincendo la categoria Nuove Proposte con il brano Il Mare Calmo della Sera per poi prendere parte nella sezione Big con il brano Con te Partirò.

Questo brano, inizialmente non ottiene un grande successo, ma dopo che viene inserito nella colonna sonora dello speciale all’addio al pugilato di Henry Maske diventa uno dei brani più famosi del cantante.

Dal punto di vista sentimentale, Bocelli è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cezzati dal quale ha avuto due figli Amos e Matteo. Quest’ultimo negli ultimi anni ha pubblicato alcuni brani seguendo il percorso artistico di suo padre.

Dal 2014, dopo alcuni anni di fidanzamento, è convolato in seconde nozze con Veronica Berti, di 26 anni più giovane di lui da cui ha avuto una figlia, Virginia nata nel 2012 e adesso ha accolto un nuovo arrivo in famiglia.

L’ultimo anno, per il tenore non è stato del tutto felice in quanto ha dovuto subire due lutti importanti. Quello di sua madre Edi Aringhieri e quello del suo fedele amico a quattro zampe Chopin con il quale aveva trascorso 11 anni della sua vita.

Il gesto commovente, è lui il nuovo arrivato in famiglia Bocelli

Proprio per la mancanza del suo cane, Bocelli ha commosso tutti quanti per via di un gesto di estremo amore nei confronti degli animali e a rivelarlo è stato Oles Maryanevic, membro del consiglio comunale di Kiev.

L’uomo ha rivelato che il cantante ha adottato Jack, un cane proveniente da Kupiansk e rimasto completamente sordo a causa dei bombardamenti per via del conflitto tra Ucraina e Russia.

Il cane, come dichiara il sito Today è stato messo in salvo dallo stesso membro del consiglio e da Yuriy Fedorenko e adesso si trova a Forte dei Marmi nella dimora di Andrea Bocelli dopo essere stato operato.

Jack, infatti, ha dovuto sottoporsi ad un intervento per rimuovere alcuni frammenti rimasti nella schiena e il cantante ha fatto di tutto affinché avesse le cure necessarie per tornare in forma.

La storia che ha fatto il giro del web e la foto che vede il tenore assieme al cane ha commosso tutto il web ed è stata una dimostrazione di vicinanza per il popolo Ucraino e una dimostrazione di amore nei confronti degli animali.

Non è la prima volta che Bocelli da prova di avere un cuore d’oro e in molti si chiedono quale sarà la sua prossima opera caritatevole e se avrà intenzione di adottare altri cani non del tutto fortunati per via della guerra.