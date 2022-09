Super bonus bollette di 600 euro, regalone per tutte le famiglie: richiedilo subito

Il super bonus bollette di 600 euro promette molto bene, soprattutto in questo periodo usare ogni tipo di materia prima sembra essere diventato un lusso. Ecco come richiederlo.

I rincari sono così tanti che diventa impossibile poter andare avanti. Le bollette sono salite alle stelle e le previsioni per l’autunno non promettono nulla di buono. Per questo motivo il Governo, seppur uscente, mette in pista alcuni aiuti concreti a favore delle famiglie per arrivare a fine mese. Non solo, alcuni bonus vecchi vengono sostituiti da quelli nuovi ancora più interessanti.

Rincari delle bollette, cosa fa il Governo?

L’Italia è in un momento molto delicato, con aumenti che toccano ogni tipo di settore e categoria. La questione delle bollette è inimmaginabile e sembra proprio che nessuno possa far nulla per evitare questi rincari.

La maggior parte delle persone protesta e chiede aiuto, sperando che dopo il 25 settembre si possa trovare una strada da perseguire al fine di trovare un equilibrio doveroso. Tuttavia, ci sono moltissimi bonus e aiuti da richiedere che possono aiutare le famiglie e i lavoratori che non arrivano a fine mese e non riescono a supportare le varie spese.

Bonus Bollette 600 euro: requisiti e come richiederlo

Si parla di ulteriori rincari delle bollette e gli italiani si chiedono come sia possibile andare avanti in questo modo. Il Governo ha voluto confermare tutti gli aiuti già in essere sulle bollette, ma ha messo a disposizione un nuovo bonus di sicuro interesse.

Tra i tanti aiuti, quello da 600Euro sembra essere il più apprezzato. Prima di tutto, grazie al Decreto Aiuti bis di agosto è stato confermato il bonus sociale sulle bollette, che prevede lo sconto per tutte le famiglie che hanno un ISEE minore di 12.000 euro. Stesso bonus per chi ha un ISEE di 20.000 euro ma con quattro figli a carico.

Le novità sono altre e sono state introdotte sempre dal decreto aiuti bis di agosto. Prima di tutto, chi prende il reddito di cittadinanza e il bonus sociale potrà chiedere i bonus come aiuto, ma anche chi è legato a macchine salvavita ad energia.

Poi c’è un aiuto reddito energetico di 8.500 euro che viene erogato per acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici, dedicati alle famiglie con ISEE entro i 20.000 euro.

Arrivando al protagonista di questo momento, il bonus bollette da 600Euro è stato introdotto ad agosto ed è un aiuto che i datori di lavoro danno ai dipendenti. Facciamo chiarezza? Il datore di lavoro eroga un bonus da 600 euro in busta paga e non ci saranno tasse in merito, perché non viene considerato come reddito. Un ottimo aiuto che arriva direttamente dalla azienda per la quale si lavora, senza impattare sugli imprenditori e senza che alcuna tassa decurti la somma prevista.