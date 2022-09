Sale, buttane 100 grammi nel wc: non immagini quel che accade subito dopo

Il sale nel wc ha un effetto che in pochi conoscono e si dovrebbe proprio provare. Bastano solo 100 grammi e tutto cambierà.

Avete mai sentito parlare del sale nel wc? Il suo effetto è incredibile e proprio per questo motivo le nonne hanno voluto svelare, finalmente, questo segreto. Il sale è uno degli elementi naturali più usati e antichi, che racconta storie diverse a seconda delle popolazioni che lo hanno utilizzato. In un modo moderno è ancora usato per azioni di vario genere, che non riguardano solamente l’arte culinaria per insaporire i piatti.

Usi e benefici del sale

Il sale è uno di quegli ingredienti antichi che hanno scritto la storia, accompagnando le popolazioni antiche sino ai giorni nostri. Immancabile come insaporitore dei cibi, nel passato il suo scopo primario era la conservazione degli alimenti soprattutto sino a quando il frigorifero non è stato inventato.

È stato usato anche come scrub di bellezza, tramandando poi le ricette alle popolazioni moderne. Queste ultime hanno scoperto che l’ingrediente antico sia ottimo anche in casa per la pulizia e l’igiene, sino alla igienizzazione delle superfici.

Nonostante i suoi benefici siano tantissimi, la raccomandazione in cucina è di non esagerare con il suo uso. Nella maggior parte dei casi i cibi ne sono già ricchi e non necessitano di aggiunte: per chi soffre di pressione alta o colesterolo alto, meglio tenere le sue quantità sotto controllo.

Poi ci sono gli usi della nonna, quelli che nessuno mai si aspetterebbe da un insaporitore.

Sale nel wc, qual è l’effetto sorprendente?

Il sale nel wc suona strano? Questi due elementi sono tra i più usati in casa e si incontrano per dar vita a qualcosa di unico.

Il wc è indispensabile e viene usato tantissime volte durante la giornata, tanto che non sempre la sua pulizia sia adeguata all’uso. Dalle incrostazioni ai cattivi odori, ricorrere a prodotti chimici non è sempre la soluzione ideale da adottare.

Sul mercato i prodotti in vendita sono tantissimi, con candeggina e altri ingredienti che potrebbero essere altamente corrosivi per il wc.

Per fare in modo che le pareti non diventino gialle, non si macchino e che l’odore in bagno sia gradevole è bene passare ai metodi classici della nonna. Ecco che arriva il sale nel WC ideale per la pulizia delle superfici ingiallite – macchiate e con un odore che non lascia molto all’immaginazione.

Gli ingredienti sono i seguenti:

Sale grosso 100 grammi

Acqua 100 ml

Bicarbonato di sodio 1 cucchiaio

Mescolare tutti gli ingredienti insieme e con l’aiuto del cucchiaio versare la soluzione nel WC, facendo in modo che aderisca alle superfici aiutandosi con lo scopino (con i guanti indossati). Lasciare qualche minuto in posa così che si attivi la reazione chimica, oppure per tutta la notte se la situazione è ingestibile. Subito dopo tirare lo sciacquone e detergere la superficie delicatamente.

Questa miscela è utile anche per la pulizia delle piastrelle della doccia incrostate, lasciando la soluzione per 30 minuti al fine che possa agire correttamente.