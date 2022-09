La Russia taglia il gas all’Europa a tempo indeterminato

In Russia la Gazprom sostiene che una fuga impedisce la riapertura del gasdotto, mentre l’Ue lo accusa di ricorrere a “falsi pretesti”. Il G-7 imporrà un tetto al prezzo del petrolio russo.

La guerra energetica condotta dalla Russia e dall’UE per il conflitto in Ucraina ha raggiunto un punto critico questo venerdì. Il monopolio del gas del Cremlino, Gazprom, ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato del gasdotto Nord Stream dopo aver assicurato di aver rilevato perdite di petrolio nell’unica unità di compressione attualmente attiva e la sua riparazione “è possibile solo da una società di riparazioni specializzata”.

La guerra energetica condotta dalla Russia e dall’UE per il conflitto in Ucraina ha raggiunto un punto critico

Cioè, nelle strutture che Siemens ha in Canada, un paese che includeva Gazprom nella sua lista di sanzioni. La fornitura era stata interrotta, in linea di principio a causa di lavori di manutenzione, da mercoledì e doveva riprendere questo sabato mattina. L’annuncio, a poche ore dalla scadenza, aggiunge incertezza sul futuro di questo pompaggio, necessario per l’approvvigionamento europeo, e ha fatto arrabbiare Bruxelles, che ha accusato Mosca di ricorrere a “falsi pretesti” per interrompere l’approvvigionamento.

L’annuncio di Gazprom è arrivato poche ore dopo che il G-7 e la Commissione europea hanno deciso di imporre un prezzo massimo al petrolio russo e la presidente dell’Esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha sostenuto l’estensione della misura alle importazioni di gas. La chiusura fino a nuovo avviso di Nord Stream aggrava la tendenza a ridurre costantemente il flusso di gas russo verso l’UE.

Secondo gli ultimi dati raccolti dal think tank Bruegel, dal 22 al 28 agosto Mosca ha fornito un totale di 856 milioni di metri cubi di gas al blocco comunitario, un terzo di quanto pompato nella stessa settimana del 2021 e lontano dal suo massimo storico (3.811 milioni). Fino al recente aggravamento delle tensioni con l’Unione Europea, il gasdotto Nord Stream, che va dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico, era una delle principali vie di ingresso del gas dalla Russia nell’UE.

I suoi gasdotti sono riusciti a trasportare il 40% di tutto il gas che Mosca ha esportato nell’UE, anche se da luglio ha lavorato solo al 20% della sua capacità. Dopo la sua chiusura, la fornitura raggiunge l’Unione solo attraverso due rotte: il tubo che attraversa l’Ucraina (manda 278 milioni di metri cubi rispetto ai 736 di un anno fa) e quello che attraversa la Turchia (316 milioni, cento in più rispetto al 2021) .

Il gasdotto Yamal, che attraversa la Polonia, è chiuso da maggio

Il gasdotto Yamal, che attraversa la Polonia, è chiuso da maggio.”La fornitura sarà completamente sospesa fino a quando non saranno eliminati (problemi) evidenziati nel funzionamento delle apparecchiature”, ha avvertito Gazprom in un comunicato. La società ha allegato una fotografia che mostra “una delle perdite individuate”, una fuoriuscita di petrolio accanto ad alcuni cavi.

Siemens Energy, il fornitore regolare di turbine di Nord Stream, ha assicurato che non vi sono ragioni tecniche per fermare la condotta, poiché questo tipo di perdita non pregiudica il funzionamento di una turbina e può essere sigillata in loco come parte di un processo di routine. La compagnia tedesca ha aggiunto che il compressore della stazione interessata ha altre turbine che gli permetterebbero di continuare a funzionare.pretesti fasulli La Commissione europea è sospettosa delle argomentazioni tecniche utilizzate dalla Russia.

“L’annuncio di Gazprom che chiuderà nuovamente Nord Stream con pretesti fasulli è l’ennesima conferma della sua inaffidabilità come fornitore”, ha affermato su Twitter il portavoce della Commissione Eric Mamer. Il Community Executive, inoltre, ha affermato che quanto accaduto è “una prova del cinismo della Russia, che preferisce bruciare gas invece di adempiere ai contratti”. Altre fonti comunitarie interpretano che la decisione di Mosca sia la risposta ai piani dell’Ue di limitare i visti per i cittadini russi e che, visto come sono aumentate le riserve di gas europee, abbia deciso di dare una nuova svolta.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha assicurato che “l’uso del gas come arma non cambierà la determinazione dell’Ue”, che accelererà il percorso verso l’indipendenza energetica. “Il nostro obbligo è proteggere i nostri cittadini e sostenere la libertà dell’Ucraina”, ha affermato in un messaggio su Twitter. La Germania, uno dei paesi più colpiti da questa interruzione, ha accolto con favore la notizia assicurandosi di essere più preparata rispetto al passato ai tagli al gas.

Lo ha affermato un portavoce del ministero dell’Economia tedesco. “Avevamo già visto nelle ultime settimane che non ci si poteva fidare della Russia, quindi abbiamo adottato misure per rafforzare la nostra indipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia”, ha affermato il portavoce in una nota. E ha aggiunto: “Siamo molto più preparati rispetto a qualche mese fa. Questi sono tempi difficili. Saranno necessari maggiori sforzi, ma siamo sulla strada giusta per affrontare la situazione”.