Sulla pattumiera trova una scritta insospettabile: cosa hanno lasciato scritto

Cosa vedere a Salerno

Salerno è una città meravigliosa della Campania ed è diventata protagonista di questa storia, che riguarda proprio la scritta sulla pattumiera. Prima di svelarvi tutto sulla storia diventata virale, però, vi raccomandiamo di visitare questi posti di Salerno.

La prima attrazione che vi consigliamo di visitare è Castello Arechi, un castello che si affaccia sul mare e dal quale potrete ammirare un meraviglioso panorama. Si tratta di un gioiellino dell’architettura medievale, conosciuto in tutt’Italia.

E poi ancora non potete perdervi l’Acquedotto Medievale, anche conosciuto come “I ponti del Diavolo”, in quanto la leggenda narra che sarebbe stato edificato in una sola notte. In che modo? Grazie all’aiuto di alcuni demoni e del mago Pietro Barliario. Proprio per questo, ancora oggi alcuni pensano che, se si visita l’acquedotto dopo il tramonto, si possano incontrare creature soprannaturali.

Dovete anche visitare assolutamente la Pinacoteca Provinciale di Salerno, che risiede all’interno del Palazzo Pinto. Si tratta di una pinacoteca ricca di dipinti realizzati in un periodo che va dal XV al XVIII secolo.

Un altro luogo imperdibile è naturalmente il Duomo di Salerno con la sua Cattedrale localizzata in Piazza Alfano I. In stile romanico, questa cattedrale è un vero e proprio simbolo del culto cattolico, all’interno della quale è possibile anche visitare la suggestiva cripta.

Queste sono solo alcune delle attrazioni presenti a Salerno, dalle quali potete farvi affascinare. Oltre a queste, c’è una particolare scritta in cui chissà potrete imbattervi durante la vostra visita.

Un’incredibile scritta sulla pattumiera

Il sito web eccellenzemeridionali.it ha da poco pubblicato un articolo nel quale racconta il ritrovamento di una scritta formidabile su una pattumiera nella città di Salerno. Il portale ha riportato anche la foto che mostra la scritta stampata e applicata sulla pattumiera in questione.

Ma cosa cita la scritta che tanto sta attirando l’attenzione degli utenti del web? Ecco che ve la mostriamo di seguito:

Come potete vedere l’autore della scritta ha pensato bene di stamparlo e di applicarlo su una pattumiera, in modo che potessero leggerlo persone comuni. Il testo dice: “Ti sei mai sentito fuori tempo?”

Non si sa bene a cosa si riferisca l’autore della frase che lascia spazio a innumerevoli riflessioni. Un passante, però, ha deciso di rispondere alla domanda, scrivendo “Sì, oggi, 18“.

Non è chiaro neppure a cosa chiunque abbia risposto si riferisse: 18 nel senso del giorno del mese? Oppure 18 sono gli anni di chi si sente fuori tempo, come se per qualcosa fosse troppo tardi?

In base a quest’ultima ipotesi, però, sarebbe assurdo che una persona di 18 anni si sentisse come se fosse troppo tardi. E voi cosa ne pensate? Nel frattempo attendiamo che l’autore del testo si riveli.