Nubifragio a Bardonecchia, uno tsunami di fango invade il paese

Nella prima serata di ieri, intorno alle ore 21, uno spaventoso nubifragio si è abbattuto su Bardonecchia, in Val di Susa. Dalle testimonianze uno tsunami di fango ha invaso le vie del paese. Dall’ultimo aggiornamento non risultano esserci vittime.

Il violento temporale in provincia di Torino ha provocato una frana che ha causato la piena del torrente, attraversando tutto il centro abitato del paese con massa di fango, rocce e detriti.

Bardonecchia sepolta dal fango

Nella serata di ieri, a Bardonecchia, durante i festeggiamenti di Santo Ippolito esonda per una frana il Rio Merdovine. Per le vie del centro abitato si è mossa un’onda anomala di fango, rocce e detriti.

Panico e paura nella cittadina dove subito dopo il disastro si sono mobilitati i soccorsi. Cinque persone erano disperse ma fortunatamente sono state rintracciate. La sindaca di Bardonecchia ha comunicato che non ci sono vittime.

“i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione”.

Queste le parole di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, il quale insieme a Marco Gabusi, assessore alla Protezione sono in costante aggiornamento circa l’evolversi della situazione.

Gli interventi

Subito dopo il violento tsunami di fango che ieri sera ha provocato paura tra i turisti e i residenti che erano presenti a Bardonecchia, la squadra dei soccorsi si è subito mobilitata per affrontare la drammatica situazione.

Più di 100 persone sono state sfollate. La sindaca ha confermato che non ci sono vittime ma solamente un ferito non in gravi condizioni. Molte zone del paese sono state isolate poiché non funziona la rete telefonica e da ieri sera mancano teleriscaldamento e acqua.

I vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo un camper travolto dalla piena con a bordo 6 persone e hanno anche sgomberato una zona nei pressi della stazione per una fuga di gas. Si registrano interventi anche da parte dei carabinieri e della protezione civile.

Il comune di Bardonecchia ha messo a disposizione il palazzetto dello sport in maniera tale da ospitare tutte quelle persone che si sono ritrovate costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa dei disagi provocati dallo tsunami di fango che ha investito il paese.

Si attende l’intervento dei tecnici per poter stabilire se la furia della piena ha provocato dei danni a qualche ponte. Secondo gli ultimi aggiornamenti il maltempo di ieri sera ha causato danni ad una struttura alberghiera e alla sede della Polizia di Stato.