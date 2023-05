Aria è l’IA generativa introdotta da Opera nel browser One

La funzionalità Aria di Opera consente l’accesso gratuito ad informazioni aggiornate presenti nel mondo online, simile all’accesso consentito ai sottoscrittori di ChatGPT Plus.

Inoltre, è in grado di rispondere alle domande degli utenti sullo stesso browser Opera, utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalla documentazione ufficiale.

È possibile accedere ad Aria in oltre 180 paesi del mondo, grazie alle edizioni desktop di Opera One e alla versione beta per Android di Opera.

Tuttavia, l’accesso non avviene automaticamente dopo l’installazione: è necessario prima autenticarsi con un account Opera e poi attendere la notifica relativa all’attivazione.

Per garantire una distribuzione efficace, l’azienda ha optato per un rollout graduale, al fine di raccogliere feedback e segnalazioni utili per intervenire, eventualmente, laddove necessario, prima della distribuzione su vasta scala.

Come funziona Aria di Opera nel browser One

Questo nuovo software, che si basa su Composer, infrastruttura di Opera, permette agli utenti di incrementare sia la produttività che la creatività, grazie all’integrazione della tecnologia GPT di OpenAI e alla possibilità di far leva su ulteriori funzionalità avanzate.

Tra queste la possibilità di visualizzare risultati in diretta da internet. Aria, dunque, rappresenta una soluzione innovativa per coloro che desiderano sfruttare appieno le potenzialità del proprio browser.