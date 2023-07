Su WhatsApp arrivano gli adesivi contestuali: ecco cosa sono

Gli adesivi contestuali rappresentano una delle novità introdotte da WhatsApp nelle sue versione beta: ecco cosa sono e come funzionano.

WhatsApp, uno dei più popolari servizi di messaggistica istantanea al mondo, sta costantemente migliorando la sua piattaforma, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente ai suoi utenti.

E, questa volta, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che sicuramente farà impazzire gli amanti delle conversazioni: gli adesivi contestuali.

Ora potrai esprimere le tue emozioni e aggiungere un tocco speciale alle tue chat utilizzando questi nuovi adesivi interattivi. Cosa sono esattamente gli adesivi contestuali? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato alle ultime novità di WhatsApp.

WhatsApp, arrivano gli adesivi contestuali: cosa sono

Hai sentito parlare degli adesivi contestuali di WhatsApp? Questa nuova funzionalità è stata introdotta per aggiungere un tocco di creatività alle tue conversazioni.

Gli adesivi contestuali sono essenzialmente delle immagini o delle animazioni che puoi inviare durante una chat per esprimere meglio le tue emozioni o trasmettere un messaggio specifico e che si adattano al tono e al contenuto della conversazione stessa.

Immagina di essere in una conversazione con i tuoi amici e vuoi esprimere entusiasmo per qualcosa che hanno detto. Ora, invece di scrivere “Wow!” o “Che bello!“, puoi semplicemente selezionare uno sticker contestuale appositamente progettato e inviarlo nella chat. Questo renderà la tua risposta molto più vivace e simpatica.

Gli adesivi contestuali possono anche essere utilizzati per rendere le conversazioni più divertenti e interattive.

Ad esempio, durante una discussione su dove andare a cena, potresti inviare uno sticker, che ti è elencato dall’app e che rappresenta vari tipi di cibo per suggerire quale piatto preferisci.

Oppure, se hai organizzato una serata film con gli amici, potresti usare uno sticker suggerito che raffigura un biglietto del cinema per confermare l’appuntamento.

Barra dei filtri per rendere le chat facilmente accessibili per categorie

WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che renderà più facile organizzare le proprie chat.

Si tratta di una barra dei filtri per le chat che permetterà agli utenti di categorizzare le conversazioni e di accedervi più rapidamente.

Questo aggiornamento è particolarmente utile per coloro che hanno molte chat attive e desiderano avere a disposizione un modo semplice per trovarle.

Immaginate di avere una lista infinita di conversazioni aperte su WhatsApp: amici, famiglia, colleghi, gruppi di interesse.

La barra dei filtri sarà come un assistente virtuale che mette ordine nella vostra vita digitale. Potrete selezionare categorie specifiche – ad esempio “lavoro“, “amici” o “famiglia” – e visualizzare solo le chat correlate a quella categoria.

Sarà possibile anche personalizzare le categorie secondo i propri interessi e bisogni. In questo modo, si avrà sempre sotto controllo tutte le conversazioni importanti in un’unica schermata.

Questa nuova funzionalità renderà l’esperienza su WhatsApp ancora più intuitiva ed efficiente. Non sarà più necessario scorrere interminabili elenchi alla ricerca della chat giusta.

Potrete, invece, semplicemente selezionare la categoria desiderata e trovare immediatamente ciò che state cercando.

WhatsApp continua ad innovarsi costantemente per offrire ai suoi utenti la migliore esperienza possibile nel campo delle comunicazioni digitali.

Con questa aggiunta della barra dei filtri, che dovrebbe avvenire tra qualche tempo, rende ancora più agevole navigare tra diverse conversazioni, senza il fastidio della confusione o dell’overload informativo.

WhatsApp, timer per specifici messaggi

WhatsApp ha annunciato di star lavorando anche su una nuova funzionalità molto attesa: il timer per specifici messaggi.

Questa opzione permette agli utenti di impostare la durata di specifici messaggi.

In base alle diverse esigenze e preferenze, i messaggi possono avere una durata di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Dopo il termine impostato, il messaggio si bloccherà automaticamente. Questa funzione permette di gestire la visibilità dei messaggi in modo flessibile e senza doversi preoccupare di disattivarli manualmente. Forse, a tale opzione, sarà affiancata anche la programmazione dell’invio di un messaggio in modo da poterlo pianificare e inviare esattamente quando lo si desidera. Tale opzione, d’altronde, è già disponibile su diverse app a pagamento e anche per la versione desktop dell’app.

Immagina di dover ricordare a qualcuno un appuntamento importante, ma sai che sarai occupato in quel momento.

Con la funzione del il timer per messaggi, puoi impostare l’ora e la data in cui vuoi che il tuo messaggio venga inviato automaticamente. È pratico e conveniente, se ci fai caso.

Questa nuova funzione è particolarmente utile anche quando si tratta dell’invio di auguri o promemoria importanti. Puoi scrivere i tuoi pensieri con calma e poi programmare l’invio del messaggio al momento giusto, senza preoccuparti se dimenticherai o meno qualcosa di importante e/o impellente.

Questa opzione consentirebbe anche di evitare situazioni imbarazzanti come inviare accidentalmente un messaggio durante la notte o durante una riunione importante. Puoi semplicemente preparare tutto in anticipo e lasciare che WhatsApp si occupi del resto.

Whatsapp: collegare nuovi dispositivi utilizzando il numero di telefono invece del codice QR

In questo articolo abbiamo scoperto le nuove funzionalità che WhatsApp sta introducendo per rendere ancora più interessante l’esperienza di utilizzo dell’applicazione.

Gli adesivi contestuali permetteranno di esprimere emozioni e pensieri in maniera ancora più creativa, arricchendo le nostre conversazioni con una vasta gamma di opzioni.

Ma non è tutto, WhatsApp sta lavorando anche su una barra dei filtri che renderà le chat facilmente accessibili per categorie.

Questo ci consentirà di organizzare meglio i nostri messaggi e trovare rapidamente quello che cerchiamo. E non dimentichiamoci del timer per specifici messaggi.

Infine, WhatsApp ha annunciato una nuova modalità per collegare i dispositivi utilizzando il numero di telefono invece del codice QR.

Ciò semplificherà ulteriormente il processo di connessione e renderà più veloce l’utilizzo dell’app su diversi dispositivi contemporaneamente.

È evidenziata, dunque, la possibilità di associare nuovi dispositivi in modo più semplice, utilizzando un sistema alternativo alla scansione del codice QR. Nell’ultima versione di WhatsApp, infatti, è stata introdotta una nuova opzione per connettere nuovi dispositivi utilizzando il numero di telefono, anziché il tradizionale metodo di scansione del codice QR predefinito. Questa caratteristica offre una maggiore flessibilità nell’aggiunta di nuovi dispositivi al tuo account WhatsApp.

WhatsApp si impegna costantemente a migliorare la sua piattaforma per offrire ai suoi utenti un’esperienza sempre migliore. Sono sicuro che queste nuove funzionalità saranno molto apprezzate da tutti gli amanti delle chat online.

Se si è utenti beta tester si possono già testare le suddette novità, specificamente nella versione della beta di WhatsApp per Android (v2.23.14.16) o in quella per iOS (v23.14.0.70): in questo modo, potrete iniziate a sperimentare tutte queste fantastiche novità.