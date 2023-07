Nelle prime ore di martedì, la Russia hanno lanciato un attacco aereo notturno su Kiev, secondo fonti militari ucraine. L’attacco è avvenuto poche ore prima dell’inizio del summit NATO in Lituania, che mirava ad affrontare le minacce alla sicurezza provenienti da Mosca.

La situazione tra Russia e Ucraina e delicata e gli avvenimenti che ruotano attorno al conflitto, stanno plasmando alleanze e avvicinamenti che mostrano una conclusione della guerra lontana, mentre si discute di come procederanno le divergenze nate in merito alla scelta intrapresa dal presidente Usa Biden di inviare munizioni a grappolo, altamente contestate dalle associazioni dei diritti umani e vietate da oltre 100 Paesi. Oltre ciò verrà affrontato anche il discorso della ribellione di Prigozhin e del suo gruppo di mercenari Wagner, che hanno intentato una marcia su Mosca per contrapporsi alla leadership militare e in particolar modo al ministro della Difesa russo Shoigu.

Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha spiegato In un messaggio condiviso sui social che è la seconda volta che Mosca compie un attacco aereo nella zona.

La Russia attacca Kiev nella notte

Il capo dell’amministrazione militare di Kiev Popko ha precisato che i sistemi di difesa aerea dell’Ucraina hanno intercettato con successo tutti i droni Shahed, di fabbricazione iraniana e lanciati dalla Russia, prima che potessero raggiungere i loro obiettivi. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni.

L’incidente serve come un chiaro punto di riflessione riguardo alle tensioni in corso tra Ucraina e Russia, che sono via via aumentate dal 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea Per per poi esplodere successivamente all’invasione russa in Ucraina.

Il summit NATO, al quale parteciperanno i leader di tutta l’alleanza, dovrebbe affrontare molte preoccupazioni in merito e verranno discussi possibili strategie per rafforzare la sicurezza degli Stati membri di fronte all’aggressione russa.

Secondo le notizie emerse da fonti ucraine Kiev è riuscita con la sua difesa aerea a intercettare e abbattere quasi la totalità dei droni shahed provenienti dalle forniture di terra a Mosca. Proprio per questo la vicinanza tra Iran e Russia eh vista con sospetto e diffidenza.

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in vista del vertice NATO che l’Ucraina farà parte dell’alleanza e si aspetta che dall’incontro emerga un “algoritmo” per l’adesione ufficiale di Kiev. Stiamo ancora lavorando sulla formulazione, cioè sulle parole specifiche di tale conferma, ma comprendiamo già il fatto che l’Ucraina farà parte dell’alleanza“.

La Turchia di Erdogan nella serata di lunedì 10 luglio A ha raggiunto un accordo con il capo della NATO stoltenberg che ha a sua volta annunciato che il presidente turco sosterrà l’adesione della Svezia alla NATO dopo molti mesi di discussioni e disputa in merito. Questa scelta apre la strada agli alleati per mostrare al resto del mondo unità sia all’interno dell’alleanza militare che in merito all’immagine di unità riflessa a livello internazionale.

Il veto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla candidatura della Svezia all’adesione aveva gettato un’ombra sui preparativi per l’incontro di martedì, ma Ankara ed Helsinki sono riusciti ad appianare le divergenze inaspettatamente e così l’ingresso della Svezia nella Nato sembra essere arrivato a un punto di svolta.

Zelensky ha anche sottolineato: “E stiamo lavorando per rendere l’algoritmo per ottenere l’adesione il più chiaro e veloce possibile”

Zelensky ha sottolineato che il vertice di Vilnius deve confermare che l’Ucraina è già “de facto” un membro della NATO, poiché condivide i valori dell’alleanza e utilizza le sue armi.

Ha anche riferito che: “Anche se ci sono opinioni diverse, è ancora chiaro che l’Ucraina merita di far parte dell’alleanza”. “Non ora: c’è una guerra, ma abbiamo bisogno di un segnale chiaro. E abbiamo bisogno di questo segnale in questo momento”.

Il Ministero degli affari interni ucraino ha pubblicato su Telegram il suo rapporto sull’attacco notturno a Kiev, affermando che i resti dello Shahed sono stati scoperti in uno degli insediamenti della regione e che le finestre e alcuni annessi delle abitazioni private sono stati danneggiati, mentre il pavimento in erba ha preso fuoco. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

L’Ucraina ha spiegato nella mattinata di lunedì che l’esercito e riuscito a intrappolare le truppe di Mosca all’interno della città di Bakhmut, dove già in precedenza avevano ottenuto guadagno territoriale.

Fonti russe hanno invece affermato che l’esercito ha respinto e contenuto l’avanzata ucraina nell’est e nel sud.

Il generale ucraino Oleksander Syrskyi, responsabile delle forze di terra, ha dichiarato su Telegram: “Bakhmut. Il nemico è intrappolato in una trappola. La città è sotto il controllo del fuoco delle (nostre) forze di difesa… il nemico viene spinto fuori dalle sue posizioni”.

Nel sud, il generale Oleksander Tarnavskyi ha dichiarato invece che le forze ucraine erano “in movimento” e che le forze russe avevano subito perdite significative, equivalenti a centinaia di uomini, nelle ultime 24 ore.

Il Ministero della Difesa britannico ha affermato questa mattina nel suo rapporto di intelligence che le imprese edili russe potrebbero essere multate per non aver fornito “volontari” per prestare servizio in Ucraina.

Secondo il rapporto, è molto probabile che le autorità municipali di Mosca stiano minacciando di ritirare i contratti dalle imprese edili se non raggiungono le quote per la fornitura di ‘volontari’ da prestare in Ucraina. Emerge anche che una società che ha ricevuto un obiettivo di 30 volontari entro la fine di agosto 2023.

La mossa potrebbe colpire principalmente le minoranze etniche, che costituiscono la maggioranza dei lavoratori edili di Mosca. Il rapporto suggerisce che la mossa sia approvata almeno tacitamente dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, il quale sta cercando di ridurre al minimo l’impatto del conflitto sui moscoviti più abbienti, pur continuando a sostenere lo sforzo bellico.

Mentre i combattimenti al fronte proseguono senza sosta così come gli attacchi missilistici russi l’attenzione oggi è tutta focalizzata sul vertice che si terrà in Lituania e che vedrà i membri della NATO confrontarsi sul problema delle adesioni all’unione europea di Ucraina e Svezia e sulla preoccupazione in merito alle possibili mosse future di Putin.

Grande attesa per gli sviluppi del vertice NATO

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha dichiarato pochi minuti fa che gli Stati Uniti e gli alleati “invieranno un messaggio positivo” sulla futura adesione dell’Ucraina alla NATO al vertice che ha preso il via oggi in Lituania.

Sullivan ha anche affermato che al vertice verrà concordato un nuovo pacchetto di aiuti NATO per l’Ucraina, anche se non ha fornito ulteriori dettagli sulle dimensioni o la natura dell’aiuto.

Queste dichiarazioni indicano un sostegno sempre più forte alla candidatura dell’Ucraina per l’adesione alla NATO e una chiara volontà di fornire assistenza e sostegno al Paese, in particolare in questo momento di conflitto con la Russia.

Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha parlato con i media questa mattina e ha dichiarato che l’Ucraina si è avvicinata molto di più alla NATO, e che ciò dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni della NATO. Ha inoltre affermato che si sta lavorando alla formulazione del comunicato finale del vertice e si è fiducioso che questo invierà un messaggio positivo sul percorso dell’Ucraina verso l’adesione. Questo suggerisce che l’alleanza militare sta valutando seriamente l’adesione dell’Ucraina e che sta cercando di inviare un segnale forte.

Secondo quanto riportato da Suspilne, citando l’aviazione ucraina, la Russia ha attaccato l’Ucraina con 28 droni “Shahed” dalla direzione sud-est durante la notte, di cui 26 sono stati abbattuti. Tuttavia, due droni kamikaze sono riusciti a passare e hanno colpito l’edificio amministrativo di un impianto portuale a Odessa. Come risultato dell’attacco, due terminal portuali, tra cui uno per il grano, hanno preso fuoco, ma l’incendio è stato spento e non ci sono stati danni gravi o feriti.

Odessa è uno dei porti inclusi nell’accordo sul grano del Mar Nero, che scade la prossima settimana. L’attacco ai terminali portuali potrebbe avere implicazioni sull’iniziativa e sul commercio di cereali nella regione.

È stato confermato che il presidente Usa Biden incontrerà il presidente dell’Ucraina Zelensky per un incontro bilaterale mercoledì in Lituania. Secondo un reportage di James Bays di Al Jazeera da Vilnius, ci sono stati “mormorii” che Zelensky non avrebbe mostrato la sua partecipazione al vertice della NATO perché desidera un impegno molto chiaro da parte dei leader dell’alleanza.

Il leader ucraino si aspetta che i membri Nato convengano sul fatto che l’Ucraina è già un membro “de facto” dell’alleanza militare. Questa affermazione riflette la forte volontà dell’Ucraina di avvicinarsi alla NATO e di ottenere il supporto dell’alleanza nella sua lotta contro la Russia.

L’incontro tra Biden e Zelensky potrebbe essere un’opportunità per rafforzare ulteriormente il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e all’adesione del paese alla NATO.

La Russia continua raid aerei notturni su Kiev, secondo l’esercito ucraino.

Il presidente Zelensky esprime fiducia che l’Ucraina farà parte dell’alleanza alla vigilia del vertice della NATO.

I leader dei paesi membri della NATO si stanno riunendo per il vertice di Vilnius, cercando di superare le divisioni sulla candidatura dell’Ucraina all’adesione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha segnalato il sostegno all’ingresso della Svezia nella NATO dopo aver resistito per mesi.

La NATO dovrebbe rimuovere il requisito del piano d’azione per l’adesione dell’Ucraina nelle ultime ore il problema è stato più volte sottolineato dal capo dell’alleanza Stoltenberg.

Perché l’Ucraina diventi effettivamente un membro della NATO i paesi che ne fanno parte dovrebbero necessariamente rimuovere il requisito di un piano d’azione per l’adesione anche chiamato map che ad oggi rappresenta l’unica possibilità per Kiev di accelerare il processo.

Stoltenberg ha inoltre precisato che: “L’Ucraina ha fatto molta strada da quando nel 2008 abbiamo deciso che il passo successivo sarebbe stato un piano d’azione per l’adesione. L’Ucraina è molto più vicina alla NATO, quindi penso che sia giunto il momento di rifletterlo nelle decisioni della NATO”.

Ha anche aggiunto che: “Tutto messo insieme, compreso che chiariremo che l’Ucraina diventerà un membro, rimuoveremo il Piano d’azione per l’adesione, invieremo un messaggio molto forte e positivo dalla NATO all’Ucraina”.

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha annunciato che la ratifica da parte dell’Ungheria dell’offerta della Svezia di aderire alla NATO è ora “solo una questione tecnica“, dopo che la Turchia ha accettato di consentire all’adesione del paese nordico all’alleanza.

Il Parlamento in Ungheria ha terminato la sessione estiva straordinaria indotta per venerdì ma data la necessità impellente di prendere decisioni in merito al veto e quasi certo che verrà richiesto un altro incontro.

Il primo ministro ungherese, Orban ha ribadito venerdì che Budapest sostiene l’adesione della Svezia alla NATO e che è in costante contatto sia con il segretario generale della NATO che con i turchi. Ha anche affermato che l’Ungheria non esita a prendere decisioni quando necessario. Con l’accettazione della Turchia, è probabile che la Svezia diventi presto il 31° membro della NATO.