Bonus famiglia 600 euro, ma devi avere questi 2 requisiti per ottenerlo subito

È in arrivo un nuovo interessante bonus famiglia, ma sono richiesti due requisiti particolari per ottenerli.

Ci sono nuovi bonus famiglia a disposizione con l’arrivo della nuova stagione. Il Governo Meloni ha pensato di rinnovarne alcuni importanti, cambiando alcuni dettagli. Per questo bonus dal valore di 600 euro ci sono dei requisiti importanti da rispettare, ed è pensato alle famiglie con bambini. Un ottimo strumento da richiedere e usare, soprattutto durante il periodo estivo. Di cosa si tratta nello specifico? Facciamo chiarezza.

Bonus famiglia: caratteristiche

Il Governo Meloni è al lavoro per consentire alle famiglie di avere quanti più bonus possibili. L’obiettivo è aiutare le famiglie con reddito basso, soprattutto se ci sono dei figli da mantenere.

Questo bonus famiglia da 600 euro, nel dettaglio, torna anche nel 2023 sottoforma di contributo regionale per l’estate. Moltissimi genitori non possono smettere di lavorare al termine del periodo scolastico, così si è pensato di agevolare loro con un aiuto economico.

L’incentivo è anche conosciuto come Bonus Centri Estivi, ottimo per mandare i figli in piscina o al centro estivo per divertirsi e imparare cose nuove. Uno strumento ideale per i bambini di ogni età, con la tranquillità di un genitore che non può restare a casa dal lavoro.

Il contributo per ogni figlio è pari a 300 euro, diventando 600 euro per un nucleo che comprende due figli. Un aiuto importante, considerando che questi centri spesso e volentieri hanno un costo alto. I soldi stanziati per il 2023 sono superiori a quelli del 2022 a livello regionale.

In considerazione della domanda dello scorso anno –23.000 famiglie – per il 2023 si è pensato di alzare la quota e rispondere a quante più richieste possibili. Per poter richiedere e usare il bonus dedicato alle famiglie è necessario avere dei requisiti fondamentali.

Bonus centri estivi, quali sono i requisiti per richiederlo

Al fine che una famiglia risulti idonea all’incentivo, ci sono dei requisiti alla quale rispondere. Ci sono state delle modifiche rispetto al 2022, infatti nel 2023 l’ISEE non dovrà superare i 24.000 euro all’anno. Se in casa ci sono dei bambini disabili, allora si potrà ottenere un altro tipo di agevolazione con reddito senza alcun limite.

I bambini che potranno usufruire di questo incentivo hanno una età che va dai 3 ai 13 anni. I bambini disabili potranno ricevere il bonus sino ai 17 anni. Per quanto riguarda la tipologia di centro estivo, non ci sono limiti o richieste particolari.

La Regione Italiana che propone questo bonus è l’Emilia Romagna. Solo le famiglie che sono residenti in questa regione potranno fare domanda per i 600 euro bonus per il centro estivo.

I genitori possono essere sia occupati e sia in cassa integrazione. Su questo aspetto al momento non ci sono limiti o restrizioni di varia natura. Il consiglio è di inviare subito la domanda con tutti i documenti richiesti, così da ricevere quanto prima i soldi per l’iscrizione al centro estivo.