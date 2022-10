Stufa a pellet, come sbiancare il vetro annerito: basta questo ingrediente

Un solo ingrediente per sbiancare il vetro nero della stufa a pellet. Scopriamo insieme come fare con un solo gesto.

La stufa a pellet è entrata a far parte delle case degli italiani, perché strumento di grande interesse soprattutto in inverno. Funziona grazie alla combustione di un materiale naturale in legno – il pellet – ed è altamente ecologico.

Come tutte le caldaie deve essere continuamente controllata e la sua manutenzione è importante, infatti una volta all’anno – prima dell’accensione – è bene contattare il tecnico di fiducia al fine che possa valutare funzionamento e particolarità. Chi possiede uno strumento di questo tipo è invitato a pulire i componenti ogni giorno. Spesso e volentieri il vetro principale non viene sbiancato dalla cenere come si dovrebbre: vi consigliamo noi un rimedio naturale che con un solo gesto eliminerà cenere e sporco.

Vetro della stufa a pellet: perché è importante pulirlo?

La pulizia del vetro di una stufa che funziona a pellet è molto importante e fa parte della pulizia ordinaria, quella da fare ogni giorno prima della sua accensione. Queste sono operazioni fondamentali per la sicurezza dello strumento e anche per la sua funzionalità.

Pulire il vetro della stufa a pellet in realtà non è una operazione difficile, se eseguita ogni giorno. Infatti, la cenere durante la combustione del pellet si deposita lungo la superficie e se si lascia passare molto tempo si forma una patina nera impossibile da rimuovere.

Questo è un vetro speciale realizzato in vetroceramica, quindi capace di sopportare temperature sino a 700°C. Tuttavia questa capacità e caratteristica non lo rende immune dallo sporco.

L’obiettivo principale è mantenere il vetro alle sue condizioni originali, scegliendo dei prodotti completamente naturali per la pulizia per:

Estetica della stufa a pellet, al fine che non si formino delle incrostazioni solidificate di cenere

Funzionalità per salvaguardare le guarnizioni interne oltre che avere una visuale completa di come funzioni la stufa durante la combustione.

Prima di scoprire l’ingrediente naturale ottimo per la pulizia del vetro del pellet, ricordiamo di fare attenzione ad ogni componente per fare in modo che la stufa possa durare a lungo e funzionare nel migliore dei modi:

Svolgere una pulizia regolare, giorno dopo giorno, eliminando ogni traccia di cenere come consiglia il produttore

Utilizzare solo pellet di qualità in grado di scaldare l’ambiente e lasciare pochissimi residui

Effettuare un controllo annuale e tenere le canne fumarie pulite

Non utilizzare prodotti chimici che potrebbero danneggiare ogni elemento della stufa durante la pulizia.

Vetro della stufa a pellet annerito: l’ingrediente per sbiancarlo

Il vetro della stufa a pellet è annerito? Non bisogna ricorrere a prodotti chimici, perché potrebbero compromettere la sua superficie – la funzionalità e anche l’estetica. Il consiglio degli esperti è di usare un rimedio naturale che tutti conoscono e che sbianca completamente il vetro, eliminando ogni traccia di cenere e nero.

Il bicarbonato di sodio, anche in questo caso, si rivela essere un ottimo alleato per la pulizia. Per esempio, gettando il bicarbonato di sodio nel water si possono ottenere risultati strabilianti mentre in questo caso si eliminerà completamente il nero dal vetro.

Come fare?

Prendere una bacinella con un pochino di acqua tiepida Versare il bicarbonato al suo interno fino a realizzare una pasta densa

Il composto che è stato realizzato è da spalmare sul vetro aiutandosi con un pennello. Lasciare in posa 15 minuti – non di più – e poi rimuovere con un panno umido e pulitissimo facendo in modo che non ci siano più residui.

Un ottimo rimedio che si potrà utilizzare non solo sul vetro interno ma anche su quello esterno. Il segreto è di farlo almeno una volta ogni due giorni.