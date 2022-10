Pensione a 50 anni, chi ha questo requisito può smettere subito di lavorare

È possibile andare in pensione a 50 anni? C’è un requisito in particolare che permette l’uscita dal lavoro in anticipo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il tema delle pensioni è sempre molto caldo e come tale bisogna aspettarsi dei cambiamenti ogni giorno. Il nuovo Governo Meloni mette sul campo obiettivi di vario tipo, per andare incontro ai pensionati e fare in modo che possano vivere una vita dignitosa. Alzare la quota delle pensioni minime è uno dei punti di discussione, ma anche permettere ad alcuni soggetti di poter lasciare il lavoro in anticipo. Oggi è possibile con questo requisito in particolare.

Pensione a 50 anni: è possibile?

Chi ha 50 anni, di solito, sa bene di dover aspettare sino ai 67 anni per poter andare in pensione al raggiungimento dei 20 anni di contributi versati. Insomma, 50 anni è veramente presto per andare in pensione per questa società moderna anche se con le ultime rivoluzioni sembra essere tutto possibile.

La Quota 100 ricordiamo essere stata dismessa già nel 2022 lasciando il posto alla Quota 102. Ci sono anche altre misure che permettono una uscita anticipata, ma nessuna sembra prevedere l’addio al lavoro a 50 anni.

Con un requisito in particolare, si potrà andare in pensione anticipata anche a 50 anni. Come fare?

Che cos’è la pensione anticipata ordinaria?

La pensione anticipata ordinaria permette ai soggetti di 50 anni di poter chiedere la pensione. Non è richiesta una età minima da possedere ma un requisito unico ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, mentre gli uomini dovranno aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi.

Ovviamente, per fare in modo che si possa lasciare il lavoro a 50 anni si dovrà aver iniziato a versare contributi in età giovanile. Il Governo Meloni lascerà questa opzione? Secondo le prime dichiarazioni ci saranno non poche novità sul tema, infatti è uno dei loro obiettivi poter permettere ai lavoratori di avere possibilità differenti per andare in pensione.

Il requisito per andare in pensione a 50 anni: ecco come fare

Come anticipato, il requisito unico richiesto è l’aver maturato contributi per 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Grazie a questo dettaglio si potrà richiedere la pensione ordinaria anticipata.

È stata studiata per coloro che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi e che ora si trovano ad un punto della loro vita proiettato alla pensione. Come anticipato, in molti sono preoccupati che il nuovo Governo non mantenga tale opzione e si vedrà strada facendo.

Nel frattempo, tutte le persone che hanno maturato il requisito sopra citato potranno fare domanda all’INPS o informarsi tramite CAF così da agevolarsi quanto prima. Non è l’unico modo per andare in pensione anticipatamente, ma questo richiede un solo requisito fondamentale ed è sicuramente da prendere al volo. Nel futuro ci saranno altre novità? Sicuramente.