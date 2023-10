Il killer di Concetta Marruocco, Pietro Panariello, resta in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato. A deciderlo il gip del Tribunale di Ancona.

Durante l’udienza di convalida, l’indagato ha risposto alle domande del gip, come ha fatto sapere il suo legale.

Franco Panariello resta in carcere

L’operaio metalmeccanico 55enne, Franco Panariello, resta in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato. L’uomo è accusato di aver ucciso la sua ex moglie, Concetta Marruocco, infermiera 53enne. L’omicidio è avvenuto il 14 ottobre scorso a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, nell’abitazione della vittima. Mentre la donna veniva uccisa, con almeno 15 coltellate, nella stanza accanto dormiva la figlia minorenne della coppia.

Dopo averla colpita, Franco Panariello ha chiesto alla ragazzina di allertare il 118. All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo si è fatto arrestare, senza opporre resistenza. Come riferisce Il Corriere Adriatico, lo scorso mese di marzo la vittima aveva denunciato Panariello per violenza, che pare andasse avanti da oltre 20 anni. Nei confronti del 55enne il gip aveva quindi emesso la misura del divieto di avvicinamento alla donna e alla figlia minore, anche lei vittima delle violenze paterne. Il provvedimento aveva imposto a Franco Panariello di lasciare la casa familiare, e così lui si era trasferito a Cancelli. Al 55enne era stato imposto anche il braccialetto elettronico, che dovrebbe suonare in caso ci si avvicini alle vittime.

Nella notte di venerdì, con la copia delle chiavi che ancora possedeva, si è introdotto a casa della sua ex moglie e dopo una breve discussione, l’ha colpita a coltellate. Agli inquirenti ha immediatamente confessato il delitto, spiegando di non riuscire a sopportare le accuse che la vittima gli aveva rivolto. «Sono ingiuste, volevo solo chiarire», avrebbe riferito dopo l’omicidio.

Panariello e Marruocco anche altri due figli, che vivono e lavorano fuori.